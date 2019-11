Montesilvano, Comardi e Tocco incontrano gli studenti di TentAzione Europa

Parisi: “TentAzione Europa è impegnata nell’organizzazione di un master per “European Project Manager” e per “Digital Tourism Manager”

MONTESILVANO – L’assessore al Turismo Deborah Comardi e il consigliere comunale delegato al Pala Dean Martin Adriano Tocco hanno incontrato in Sala Consiliare circa 20 giovani studenti di TentAzione Europa, una società che contribuisce all’attuazione delle politiche regionali e nazionali di sviluppo locale, favorendo l’utilizzo dei programmi attivati dall’Unione Europea, dallo Stato, dalle Regioni e dagli Enti Locali. All’incontro era presente anche Andrea Parisi, amministratore unico della società.

“Le classi che hanno fatto visita al Comune di Montesilvano – affermano Comardi e Tocco – sono composte da giovani provenienti dalla regione Lazio, laureati in diverse materie umanistiche e scientifiche, come: Economia aziendale, Comunicazione Tecnologie e Culture Digitali, Ingegneria, Scienze dei Beni culturali, Studi Orientali, Giurisprudenza, Scienze Geografice, Scienze Politiche. Le classi saranno impegnate in particolar modo nell’analisi e nella predisposizione di soluzioni innovative rispetto alla realtà turistica, economica e sociale della città di Montesilvano, anche attraverso l’utilizzo di finanziamenti europei”. Il consiglio infine dell’assessore Comardi ai ragazzi: “Studiate, studiate tanto, perché la conoscenza è il vostro potere. E trovate qualcosa che vi accenda il fuoco dentro, qualcosa che vi permetta di dire sono nato per questo e poi fate con passione”.

TentAzione Europa rivolge particolare attenzione alle iniziative destinate alle aree e ai gruppi sociali in condizioni di svantaggio e cooperando al loro sviluppo, lo scopo principale della società è di promuovere la cultura e le opportunità europee tra i cittadini e le imprese, con un particolare riguardo al mondo giovanile.

“TentAzione Europa – ha spiegato Andrea Parisi, amministratore unico della società – collabora con enti pubblici, aziende, associazioni e organizzazioni al fine di favorire l’accesso all’informazione sui finanziamenti e le opportunità dell’Unione Europea, coinvolgere e far partecipare cittadini, associazioni, aziende e Terzo Settore ed elaborare progetti (rilevanti, sostenibili e fattibili) per ottenere finanziamenti pubblici. Attualmente TentAzione Europa è impegnata nell’organizzazione di un master per “European Project Manager – Esperto in finanziamenti europei e finanza agevolata” e per “Digital Tourism Manager – Esperto della promozione territoriale on line”, e prevede la docenza di professionisti dall’esperienza internazionale nei settori dei finanziamenti europei e del marketing territoriale attraverso l’uso di tecnologie digitali”.