Montesilvano celebra il Badminton scolastico: trionfa il Trentino Alto Adige

MONTESILVANO – Si è conclusa con entusiasmo e partecipazione la Finale Nazionale dei Competizioni Sportive Scolastiche di Badminton, svoltasi a Montesilvano dal 12 al 16 ottobre 2025. Un evento che ha visto la presenza di circa 300 studenti provenienti dalle scuole secondarie di secondo grado di tutta Italia, trasformando la cittadina abruzzese in un vivace palcoscenico di sport, condivisione e fratellanza.

La cerimonia di chiusura, tenutasi nel piazzale antistante il Grand Hotel Montesilvano, ha rappresentato un momento di festa e riconoscimento per tutti i partecipanti. A rendere omaggio agli studenti e alle delegazioni presenti, le istituzioni locali e nazionali: il sindaco di Montesilvano, Ottavio De Martinis, gli assessori Corinna Sandias e Alessandro Pompei, il comandante della polizia locale Nicolino Casale, e per il Ministero dell’Istruzione e del Merito la dottoressa Roberta Bonaccorso.

Durante l’intervento delle autorità, è stato sottolineato il ruolo centrale dello sport nella formazione dei giovani, come strumento di inclusione, rispetto e crescita personale. L’evento ha inoltre rafforzato il legame tra scuola e territorio, valorizzando Montesilvano come luogo di accoglienza e promozione dei valori educativi.

Un plauso va a tutti gli organizzatori, ai docenti accompagnatori e agli arbitri, per aver reso possibile una manifestazione che ha saputo unire competizione e spirito di comunità.

A brillare sul campo è stato il Trentino Alto Adige, autentico “asso pigliatutto” della manifestazione, conquistando il primo posto sia nella categoria femminile (Allieve) sia in quella maschile (Allievi). Un risultato che testimonia la qualità della preparazione atletica e il talento espresso dai giovani rappresentanti della regione.

Ma, al di là delle classifiche, l’intera manifestazione ha rappresentato un modello di organizzazione e spirito sportivo. L’Ufficio Scolastico Regionale per l’Abruzzo, diretto con competenza e passione da Massimiliano Nardocci, ha coordinato ogni fase dell’evento con grande attenzione, garantendo accoglienza, sicurezza e qualità logistica. Significativo il contributo della Fiba e della sua rappresentanza regionale guidata dal presidente Silvestro Di Berardino. Fondamentale anche il contributo di Antonello Passacantando, presidente dell’ORSS e del CONI Abruzzo, il cui impegno ha reso possibile un’edizione memorabile sotto il profilo sportivo e umano.

«Questa manifestazione è la dimostrazione concreta di come lo sport scolastico possa essere veicolo di valori autentici: rispetto, inclusione, entusiasmo e crescita personale», ha dichiarato Guido Grecchi, coordinatore regionale di Educazione Fisica. «I ragazzi hanno vissuto giorni intensi, ricchi di emozioni e scambi, in un clima di fair play che ci rende orgogliosi come educatori».

La permanenza in Abruzzo è stata particolarmente gradita da studenti e accompagnatori, che hanno potuto apprezzare non solo l’efficienza organizzativa, ma anche la bellezza del territorio e la calorosa accoglienza della comunità locale.

Classifiche Finali

Categoria Allieve

1 Trentino Alto Adige

2 Sicilia

3 Piemonte

4. Puglia

5. Sardegna

6. Calabria

7. Campania

8. Emilia Romagna

9. Abruzzo

10. Veneto

11. Lazio

12. Friuli Venezia Giulia

13. Lombardia

14. Molise

15. Basilicata

16. Marche

17. Liguria

18. Umbria

19. Valle d’Aosta

20. Toscana

Categoria Allievi

1 Trentino Alto Adige

2 Sicilia

3 Piemonte

4. Lazio

5. Sardegna

6. Lombardia

7. Emilia Romagna

8. Friuli Venezia Giulia

9. Veneto

10. Calabria

11. Campania

12. Abruzzo

13. Puglia

14. Umbria

15. Marche

16. Basilicata

17. Liguria

18. Molise

19. Toscana

20. Valle d’Aosta

Un successo che conferma il valore educativo dello sport e la capacità dell’Abruzzo di essere terra di accoglienza, entusiasmo e competenza.