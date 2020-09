Montesilvano, canile comunale: incontro con Dog Village

MONTESILVANO – Il sindaco Ottavio De Martinis e il consigliere delegato al Benessere del mondo animale Giuseppe Manganiello hanno incontrato la presidente dell’associazione Dog Village Carmelita Bellina e l’avvocato Carlo Ciattoni. Presenti anche il comandante della polizia locale Nicolino Casale e il capitano Nino Carletti e il legale del Comune di Montesilvano Marina De Martiis, per una negoziazione assistita sul canile comunale.

“L’incontro tra l’amministrazione comunale, i responsabili dell’associazione Dog Village e i legali delle parti è stato cordiali – spiega il consigliere Manganiello – ed è stato necessario per risolvere la questione del canile comunale, per andare incontro alle esigenze del territorio e per tutelare gli animali. L’amministrazione comunale sta cercando di arrivare ad un accordo per abbreviare i tempi del contenzioso e per dare continuità al lavoro svolto in questi anni. Siamo aperti a percorrere diverse strade con l’obiettivo di raggiungere una soluzione positiva e rapida, che consentirebbe di tornare in tempi rapidi ad avere sul territorio un canile funzionale. E’ di oggi la notizia del rinvenimento delle carcasse di due cani di piccola taglia ritrovati con un filo elettrico intorno al collo. Una macabra scoperta che l’intera amministrazione comunale condanna duramente. Siamo in collegamento con le forze dell’ordine, speriamo di trovare al più presto i colpevoli”.