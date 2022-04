Montesilvano, biciclette per diversamente abili al Parco della Libertà

MONTESILVANO – Montesilvano sempre più accessibile. Cittadini e turisti con disabilità potranno usufruire di speciali biciclette che consentiranno loro di percorrere la pista ciclabile del lungomare. Il tutto grazie a un bando regionale, cui il Comune ha partecipato con il progetto “Turismo accessibile”, riuscendo a intercettare un finanziamento di circa 33mila euro. Le tre biciclette saranno collocate nel Parco della Libertà. Il finanziamento consentirà, inoltre, di acquistare giochi accessibili per il Parco della Libertà e il Parco Le Vele.

“Nel corso degli anni, ci siamo occupati ampiamente di turismo accessibile con iniziative che si integrano perfettamente con gli obiettivi finalizzati alla totale fruibilità e accessibilità della Bike to coast, stabiliti con l’avviso pubblico emesso dalla Regione Abruzzo lo scorso 9 febbraio. La nostra proposta va proprio nella direzione di implementare l’accessibilità dei servizi turistici” sottolinea il responsabile dell’Ufficio Disabili del Comune Claudio Ferrante. “Saranno acquistate una bicicletta VeloPlus, per persone disabili che necessitano di accompagnamento, e due biciclette per disabili autonomi. Turisti e cittadini potranno, in questo modo, usufruire della pista ciclabile. Abbiamo, inoltre, ottenuto altri giochi inclusivi per i due parchi, vicini alle spiagge accessibili”.

Soddisfatto il consigliere delegato alle Politiche per l’Accessibilità Giuseppe Manganiello, che dichiara: “Siamo riusciti a intercettare una somma importante per acquistare delle attrezzature ludico-sportive che la città di Montesilvano mette a disposizione dei cittadini e dei turisti con disabilità. Questo va ad arricchire le numerose iniziative messe in campo dalla nostra città da diversi anni, come le spiagge accessibili, giudicate dal ministro Erika Stefani eccellenti ed esempio nazionale per il turismo accessibile. Un ringraziamento va a Claudio Ferrante e alle colleghe dell’Ufficio Disabili”.