Montesilvano, avviso pubblico per personale scuola civica di Teatro

MONTESILVANO – Scade domani l’avviso pubblico per la costituzione di una shortlist di personale qualificato per l’attivazione del nuovo corso di teatro all’interno della Scuola Civica di Musica e Teatro del Comune di Montesilvano. I corsi prenderanno il via da questo mese fino a giugno 2020 e avranno la durata di 40 ore complessive ripartite in appuntamenti e lezioni settimanali da 1 ora 30 minuti per classe. Sono in programma laboratori tematici, finalizzati a letture drammatizzate e alle messa in scena di spettacoli e incontri con attori e registi. Si terranno lezioni di arti sceniche e musica: espressione corporea e del movimento nello spazio scenico, della musica e del canto, delle arti del trucco, della scenografia e della realizzazione di costumi.

Nel corso di arti sceniche e cinema si affronterà lo studio teorico e pratico delle teniche e del moduli espressivi propri della recitazione per il palcoscenico e per lo schermo, inoltre l’educazione dello strumento vocale (respirazione, educazione della voce, dizione e canto), tecniche espressive del corpo, fino alla recitazione al microfono e davanti alla macchina da presa.

L’amministrazione comunale ricorda che i soggetti che intendono candidarsi a presentare la propria manifestazione di interesse potranno presentare il loro curriculum in formato europeo presso il Protocollo Generale dell’Ente Comune di Montesilvano in busta chiusa intestata a Scuola Civica di Musica e Teatro – piazza Indro Montanelli presso Palazzo Baldoni 65015 Montesilvano (Pe) entro le ore 13,00 di domani 2 dicembre 2019, recante la seguente dicitura: “Manifestazione di interesse alla docenza della Scuola di Teatro”.

Per info: https://www.comune.montesilvano.pe.it/images/Bando_Scuola_Civica_di_Teatro.pdf