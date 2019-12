Le Panthers Roseto conquistano a Latina la settima vittoria consecutiva

LATINA – Un altro piccolo grande capolavoro. É quello che hanno firmato le Baia del Re Panthers Roseto ieri a Latina, portandosi a casa la settima vittoria consecutiva e rendendo facile una gara che non lo era affatto: coach Ghilardi non aveva infatti con sé in terra pontina la playmaker titolare Camilla Servadio, l’energica Sara Ambrosio e un’altra pedina fondamentale come Claudia Pallotta era al rientro dopo qualche settimana di stop.

Eppure sul parquet dell’Academy Latina, fanalino di coda ma in netto progresso nelle ultime uscite casalinghe, non c’è ugualmente stata partita: i parziali dei quattro quarti di gioco (8-22, 17-37, 25-49, 37-75) lo raccontano in modo piuttosto eloquente, con il +38 finale che rappresenta il gap più ampio dell’intera stagione.

Dal punto di vista individuale spiccano i 19 punti di Irene De Vettor (massimo stagionale per l’esterna veneziana) e i 18 realizzati da una Francesca Lucente che prosegue il proprio strepitoso momento di forma (quinta di fila in doppia cifra e 19 di media nelle ultime tre uscite per la 22enne pescarese) all’interno della solita magistrale prova di squadra, con undici atlete a canestro (anche questo record stagionale) tra cui si segnalano le tre bombe di capitan Francesca Marini.

Le Panthers restano prime in classifica assieme al San Raffaele, e domenica prossima torneranno finalmente al PalaMaggetti per ospitare la SMIT Roma: si gioca alle 20:30, e pur se l’orario non è dei più comodi l’auspicio è che il pubblico di Roseto risponda numeroso e partecipe a delle atlete che stanno facendo cose straordinarie.

TABELLINO

ACADEMY LATINA-BAIA DEL RE PANTHERS ROSETO 37-75 (8-22, 17-37, 25-49)

ROSETO: Irene De Vettor 19, Alyssa Rospo 8, Francesca Trovarelli 5, Francesca Lucente 18, Francesca Marini 9, Simona Di Giandomenico 4, Olimpia Ramasco, Letizia Rosa 2, Asia Pineto 2, Giulia Cifeca 4, Claudia Pallotta 2, Eugenia D’Onofrio 2. Coach: Franco Ghilardi.

RISULTATI 9° GIORNATA

Academy Latina-Baia del Re Panthers Roseto 37-75

Antoniana Pescara-Basket Roma da disputare

Magic Chieti-Elite Roma 47-42

Cestistica Azzurra Orvieto-Roma XVI 69-42

Esquilino-Virtus Aprilia 54-57

Stella Azzurra Roma Nord-Pallacanestro Roma da disputare

Smit Roma-San Raffaele Roma 56-76

CLASSIFICA

San Raffaele Roma 16

Baia del Re Panthers Roseto 16

Virtus Aprilia 14

Stella Azzurra Roma Nord 12*

Esquilino 12

Orvieto 10

Elite Roma 8

Roma XVI 8

Antoniana Pescara 8*

Smit Roma 4*

Basket Roma 4*

Magic Chieti 4

Academy Latina 2

Pallacanestro Roma 2**

*=una partita in meno

**=due partite in meno