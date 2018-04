Montesilvano, ancora arresti per spaccio nella pineta di Santa Filomena

MONTESILVANO – Ieri pomeriggio, al termine di due giorni di attenta vigilanza ed osservazione della pineta di Santa Filomena, tra via Aldo Moro e via L’Aquila, i Carabinieri della Compagnia di Montesilvano hanno arrestato in flagranza due cittadini di origini nord africane per spaccio di sostanze stupefacenti.

Gli spacciatori, compiutamente identificati, sono un 40enne nato in Senegal e un 20enne nato in Gambia. Il primo, clandestino, irregolare sul territorio nazionale, titolare di plurimi precedenti specifici, arrestato per droga anche di recente, il 5 aprile scorso oltre che titolare di innumerevole decreti di espulsione del Questore mai eseguiti.

Il secondo è invece titolare di regolare permesso di soggiorno rilasciato dalla Questura di Pescara ed è incensurato. Nel corso dei ripetuti servizi di osservazioni disposti due giorni consecutivamente, i Carabinieri hanno notato le innumerevoli cessioni effettuate dai due spacciatori ai vari assuntori che hanno confermato di aver comprato stupefacente al prezzo variabile dai 5 ai 20 euro per dose.

Gli acquirenti sono tutti dell’area pescarese e di età variabile. Ieri pomeriggio, inoltre, nel corso delle perquisizioni personali a carico dei due spacciatori negli indumenti di uno di loro si rinvenivano circa 21 grammi di hashish, mentre negli indumenti dell’altro c’erano banconote di piccolo taglio del valore complessivo di 100 euro.

Entrambi venivano indicati indifferentemente dagli assuntori quali venditori dello stupefacente. Su disposizione della dott.ssa Mantini gli arrestati hanno trascorso la notte nelle camere di sicurezza dell’Arma, questa mattina gli arresti sono stati entrambi convalidati.

Il giudice, dott.ssa D’Arcangelo, ha comminato la pena, per entrambi, a cinque mesi e 800 euro di multa. Entrambi liberi, per il clandestino è stato concesso il nulla osta all’espulsione per cui gli verrà notificato anche un nuovo decreto di espulsione.