Montereale, tutto pronto per l consegna dei lavori

Il 30 maggio è prevista la consegna dei lavori del primo cantiere per la ricostruzione della Caserma dei Carabinieri e Carabinieri Forestali

MONTEREALE – Tutto è pronto per l’avvio dei lavori di ricostruzione della nuova Stazione Territoriale dei Carabinieri e Carabinieri Forestali nel Comune di Montereale (AQ).

È il primo intervento a partire, sui beni demaniali, nell’ambito della ricostruzione pubblica post-sisma, a seguito della convenzione stipulata tra il Commissario Straordinario alla Ricostruzione Sisma 2016, Giovanni Legnini, e l’Agenzia del Demanio per il tramite della Struttura per la Progettazione, la nuova Direzione tecnica – oramai pienamente operativa e integrata nell’Agenzia – prevista dalla Legge di Bilancio 30 dicembre 2018 n. 145 e istituita nel 2021 con l’attuale Direttore dell’Agenzia del Demanio, Alessandra dal Verme, al fine di garantire la qualità progettuale in linea con i criteri di sostenibilità e di innovazione nel rispetto dei tempi di esecuzione delle opere.

Con l’Ordinanza Speciale n. 27/2021 il Commissario Straordinario ha finanziato, con oltre 100 milioni di euro, ben 41 interventi su beni demaniali oggetto di adeguamento sismico o di demolizione e ricostruzione presenti nelle quattro regioni interessate dal sisma e, per 39 interventi, l’Agenzia del Demanio opera da soggetto attuatore. A tal fine, all’interno della Struttura per la Progettazione è stato costituito un polo tematico dedicato a seguire la progettazione di questi interventi, per il rispetto dei tempi di realizzazione e della qualità progettuale.

Il 2022 si configura come un anno cruciale per la ricostruzione post sisma 2016, anche grazie alle possibilità di governance degli interventi, previste dalle nuove ordinanze speciali in deroga al vigente codice D.lgs. 50/2016 e s.m.i., che definiscono una stretta interazione fra la Struttura commissariale, con i suoi due Sub-commissari delegati, e l’Agenzia del Demanio con la Struttura per la Progettazione.

Dopo un primo periodo caratterizzato dalla rimozione delle macerie e dalle indagini geologiche necessarie per individuare i siti più idonei per la sicurezza delle nuove realizzazioni e dei miglioramenti sismici da apportare agli edifici esistenti, quest’anno si registra una forte accelerazione di tutte le attività di progettazione accompagnata da una crescente attenzione a qualità e sostenibilità. Nel corso del 2022 saranno aperti i primi cantieri e consegnate le prime due opere (Tolentino e Castelsantangelo). Tra il 2023 e il 2024 saranno conclusi i lavori di tutti gli altri interventi, anticipando di circa un anno la precedente previsione di fine lavori.

La road map. Tra i mesi di giugno e settembre 2022 si procederà alla pubblicazione di 6 appalti integrati relativi alla ricostruzione di Caserme da assegnare ai Carabinieri e ai Carabinieri Forestali nelle Marche, mentre, nel 2023 si darà l’avvio ai cantieri per l’adeguamento dell’immobile della Guardia di Finanza di Ascoli Piceno e quelli per la ricostruzione delle Caserme Forestali di Ussita e Castelsantangelo sul Nera.

Nel Lazio sono state risolte le attività finalizzate ad individuare i nuovi siti dove avviare la ricostruzione e sono partite le attività di gara per le progettazioni.

In Umbria sono state avviate tutte le procedure di gara sulle stazioni della ex ferrovia Spoleto-Norcia, che presentano caratteristiche di intervento omogenee.

In Abruzzo il 30 maggio è prevista la consegna dei lavori del primo cantiere per la ricostruzione della Caserma dei Carabinieri e Carabinieri Forestali nel Comune di Montereale, resa inagibile a seguito dei terremoti del 2016 e 2017.

In qualità di stazione appaltante l’Agenzia del Demanio ha impostato gli interventi effettuando scelte progettuali innovative da molti punti di vista. In particolare, la progettazione punta a ridurre al minimo gli impatti ambientali dell’intervento, realizzando edifici nZEB (nearly Zero Energy Building), realizzati secondo i principi della progettazione sostenibile e bioclimatica, con particolare attenzione alla autoproduzione di energia per ridurre i costi di gestione dell’edificio. Per gli interventi viene utilizzata la metodologia BIM “Building Information Modeling”, sia in fase di progettazione sia nelle successive fasi, e grazie all’elaborazione di un modello BIM “As-Built”, si è in grado di verificare qualità e correttezza delle lavorazioni in cantiere nonché di seguire la gestione e la manutenzione per l’intero ciclo di vita dell’edificio.

Un esempio di innovazione dal punto di vista costruttivo: la struttura dell’edificio di Montereale interamente realizzata con setti portanti in legno X-lam. Durabilità e resistenza antisismica, da un lato, e standardizzazione e montaggio a secco, dall’altro, permettono di ottenere vantaggi decisivi rispetto alle costruzioni tradizionali quanto a livello di qualità dei materiali e di velocità di posa in opera. I prospetti esterni saranno rivestiti con pannelli in alluminio anodizzato altamente efficienti e sostenibili assicurando bassi costi di manutenzione nel tempo.

L’opera è la prima delle 25 caserme dei Carabinieri previste nell’ordinanza speciale, un “prototipo” che si propone come modello architettonico inclusivo e di riferimento anche attraverso la realizzazione di una piazza identitaria per la comunità locale, quale connessione tra il cittadino e l’Amministrazione utilizzatrice. Un modello che esalta il nuovo approccio logistico scelto dall’Arma di posizionarsi sul territorio in modo unitario per una migliore sinergia fra Carabinieri e Carabinieri Forestali, che si integra ed è componente importante del più ampio progetto “C.A.S.A. (Caserme Ammodernate ed efficienti Sismicamente resistenti Aperte alla cittadinanza) del Carabiniere”, che sarà implementato su tutto il territorio nazionale.