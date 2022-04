Montepagano, pulizia lungo gli antichi percorsi per bonificarli

ROSETO – Domenica 2 Aprile i volontari delle guide del Borsacchio e numerosi gruppi scout della provincia di Teramo si sono dati appuntamento lungo gli antichi percorsi per bonificarli. Negli anni sono state censite oltre 100 discariche abusive nella Riserva Borsacchio. Un terzo sono su questi sentieri che da Roseto portano a Montepagano. Si legge nella nota di Guide Borsacchio:

“Una storia di inciviltà. Nonostante pulizie mensili dei criminali usano mezzi per buttare ogni tipo di rifiuti, in particolare edili. Televisori, sanitari, mattonelle, carrozzine. Grazie ai volontari ed agli scout abbiamo pulito e potato la Fontana D’Accolle. Un luogo che è molto frequentato e sarà meta di molti eventi serali nel calendario delle Guide del Borsacchio come ogni anno. Un luogo meravigliose che attende da anni controlli.

Bisogna valutare la chiusura della strada ai soli residenti, di posizionare fototrappole per multare i criminali e renderla una attrattiva riqualificata per pedoni e bici. Sono oltre 10 anni che la puliamo, svuotiamo i cestini, bonifichiamo sentieri e fontana. Senza contributi . Ora è il momento di agire”.