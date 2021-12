Montecarlo il Premio Oscar, successo per l’artista Alessia Pignatelli

MONTECARLO – Grande accoglienza per l’artista Alessia Pignatelli che, reduce dal famoso conferimento veneziano “Il leone d’oro”, è stata convocata alla Biennale d’arte a Montecarlo, dove ha vinto il Premio Oscar per la sua creatività artistica. I suoi dipinti astratti sono stati analizzati da un’attenta e professionale commissione critica internazionale che le ha attribuito anche il diploma, motivando così il suo prestigio:

“La delicatezza della mano dell’Artista ha voluto e ha saputo dare un contorno romantico anche ad ambientazioni spaziali. Grazie alle sue opere, si riesce a riscoprire la semplicità dell’armonia di quel richiamo primordiale, modulando il colore attraverso una tecnica ottimamente acquisita”.

In foto, la pittrice sorregge il suo premio con un elegantissimo e leggiadro abito bianco onorando un momento davvero speciale. I suoi dipinti, sono dunque, dei percorsi psicoanalitici che vanno oltre il palpabile per dare spazio a congetture di profonda entità meditazionale e, in occasione della prestigiosissima Biennale tenutasi a Montecarlo, l’organizzazione ha provveduto ad inviare la comunicazione ufficiale del premio al Sindaco della città di residenza di Alessia Pignatelli, per condividere con le autorità comunali e culturali il conferimento del Premio dell’artista.

Infine, le opere “Il respiro dell’universo” e “L’incontro”, sono giunte in finale entrando a far parte del ricercato catalogo della Biennale di cui, l’artista Pignatelli con bilanciata sensibilità, ha descritto queste sue creazioni con un suo personale aforisma: “L’universo e l’arte sprigionano lo stesso linguaggio, liberi da ogni confine si nutrono del proprio infinito”.