Premio Letterario Città di Martinsicuro, prorogata la scandenza del bando

MARTINSICURO – Prorogata al 5 maggio la scadenza della decima edizione del premio letterario Città di Martinsicuro, organizzato dal Comune di Martinsicuro e dalla Di Felice Edizioni, e patrocinato dal Ministero dei Beni e delle Attività culturali e del Turismo, dalla Regione Abruzzo, dalla Provincia di Teramo, dalla Fondation Club du Livre au Maroc, dall’Ambasciata palestinese a Roma, dall’Associazione Editori Abruzzesi.

La X edizione avrà come presidente onorario Alessandro Quasimodo, autore, attore e regista teatrale, figlio del premio nobel per la letteratura Salvatore Quasimodo e della danzatrice e poetessa Maria Cumani. Il bando prevede quattro sezioni: poesia in verso libero, poesia in metrica, poesia in vernacolo, poesia tradotta (dalla lingua inglese, francese, arabo, tedesco, spagnolo, olandese, russo).

La giuria è presieduta da Valeria Di Felice (presidente esecutivo senza diritto di voto), ed è composta da: Fulvia Marconi (poetessa e critico letterario), Anacleta Camaioni (scrittrice e psicoterapeuta), Ivana Tamoni (poetessa e traduttrice), Vittorio Verducci (poeta e critico letterario), Elisa Ippoliti (bibliotecaria).

Il premio collabora con i seguenti organismi ospiti: Associazione Magnificat, Premio Energia per la vita e Associazione Il Faro. Per il bando completo: www.premiomartinsicuro.it