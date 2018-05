Miss Burlesque Italia a Pescara: come partecipare al casting

Selezioni domenica 6 maggio all’Auditorium Flaiano dalle ore 10 per partecipare al nuovo talent show di Zelig TV (243 del DTT) condotto da Katia Follesa conMatteo Miglio

PESCARA – Femminilità, seduzione, ironia, intelligenza e un look ultra sexy in perfetto stile pin up, sono gli ingredienti di Miss Burlesque Italia il nuovo talent show di Zelig TV (243 del DTT) condotto da Katia Follesa conMatteo Miglio in onda da giovedì 19 aprile alle ore 22.30. Un viaggio esclusivo, in undici puntate, nel mondo del Burlesque attraverso 6 città italiane: Treviso, Bologna, Napoli, Roma, Milano e Pescara.

Le candidate, le aspiranti miss si sfideranno a colpi di coreografie, musiche e costumi per raggiungere le tre serate finali a Milano, davanti a una giuria qualificata formata da Milena Bisacco, burlesque coach delle più grandi artiste italiane, insegnante e professionista di burlesque e arte scenica, Stefano Regina, image maker e start up manager presso Vivienne Westwood, e da un rappresentante per ognuna delle città dove si svolgerà il contest.

Fin dalle origini il Burlesqueè sempre stato uno scherzo molto articolato. Dalle opere medievali di Geoffry Chaucerai teatri di New Orleans, dai circhi agli spettacoli di cabaret, dalla Francia all’America, dal vaudeville alle forme giunoniche di oggi e al sorriso sarcastico di Dita von Teese: minimo con un denominatore la parola burlesque. Una cosa che nasce come burla non può finire se non con una risata. Su Zelig TV si vedrà la versione sexy e un po’ retrò del burlesque, quella nata negli anni ’90 con un revival vintage che ha recuperato le sofisticate e carnevalesche atmosfere di fine ottocentoin un’ironia tutta moderna.

Dai migliori locali italiani, quelli dove ancora si respira il gusto del teatro cabarettistico, al grande pubblico televisivo, Miss Burlesque Italiasarà l’occasione per entrare in un universo più femminile che mai, fatto di corpetti, giarrettiere, piume, boa, musica, movimenti audaci e voglia di prendersi in giro, seducendo. Uno spettacolo glamourdi sole donne, dove il corpo in mostra non sarà l’unico protagonista e dove la sessualità rivelerà il suo lato più divertente.

INFO CASTING

Le interessate a partecipare ai casting online possono candidarsi effettuando la registrazione sulla piattaforma http://zelig243.tv/burlesque

Miss Burlesque Italia è prodotto da Bananas Media Companye Comunicarti.