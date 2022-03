Miriam Ricordi in concerto al Florian Espace di Pescara: ecco quando

In programma il 2 aprile alle ore 20.45 l’ultimo appuntamento che chiude la rassegna Femminile Plurale. Presenterà il suo nuovo album dal titolo “Cibo e Sesso”

PESCARA – Sabato 2 Aprile ore 20.45 al Florian Espace, Miriam Ricordi in concerto con la release del nuovo album “Cibo e Sesso”. Musica, testi, voci e chitarre di Miriam Ricordi, Matteo Teodoro al basso elettrico, Valerio Camplone alla batteria, Luca Ricordi al sax e tastiere. Si conclude con un concerto dalla grande carica rock la rassegna Femminile Plurale, che ha portato sul palco del Florian i vari linguaggi artistici toccati dalla creatività femminile, dalla musica classica, alla scrittura letteraria, al racconto del mito e delle muse. Un mese, quello iniziato il 5 marzo, che il pubblico pescarese ha molto apprezzato rinnovando la presenza a tutti gli incontri. La serata del 2 aprile la cantautrice pescarese Miriam Ricordi presenterà il suo nuovo album dal titolo “Cibo e Sesso”. Proprio il giorno dopo l’uscita del videoclip dell’ultimo singolo estratto, Metabolismo.

Da una riflessione dei bisogni naturali e vitali del genere umano, spesso canalizzati e soffocati da regole sociali, prende spunto Miriam Ricordi per il titolo e le tematiche del suo secondo album, uscito a gennaio 2022 in collaborazione con l’etichetta Rodaus di Andrea Rodini, che ha anche curato la supervisione artistica del disco.

“II modo in cui si considerano e si vivono il sesso e il cibo presenta delle analogie, sia in senso positivo che in senso negativo: si può parlare infatti di ‘fast food’ così come di ‘fast sex’. Il piacere legato a entrambi oscilla da sempre tra libertà e repressione, tra pulsione e controllo. La soddisfazione dopo entrambe le attività dimostra quanto esse agiscano sia nella pancia che nel cervello”, spiega l’artista.

Anticipato dai singoli Mi esplode la testa e Siamo Sordi davvero, Cibo e sesso è un album che somiglia moltissimo all’artista, che dice in merito “è come aver fatto il giro del mondo e poi essere finalmente tornata a casa, al rock, al motivo per cui ho iniziato a suonare”. Estroverso, spregiudicato, a volte sopra le righe, spesso trascinante e orecchiabile (si veda il potente ritornello di Metabolismo), il sound di Miriam Ricordi risente del rock alternativo internazionale pur innestandosi nell’alveo della tradizione rock italiana: abbiamo così brani come Vieni a provare che potrebbero calcare i palchi di festival europei come Reading & Leeds e Glastonbury, e pezzi come Tutto al suo posto che si troverebbero a proprio agio anche all’Ariston.

Al termine del concerto l’incontro con l’autrice guidato dal critico musicale Daniele Sidonio. In collaborazione con Associazione Mazi, La Formica Viola, Arbiter Bibendi.

Eccentrica e spregiudicata, Miriam Ricordi nasce a Pescara il 17 maggio 1990, quando l’Organizzazione Mondiale della Sanità cancella l’omosessualità dalla lista delle malattie mentali. Esordisce alle scuole medie con i The Sharks, e approda al Conservatorio L. D’Annunzio di Pescara dove si laurea con lode nel 2013, lo stesso anno in cui pubblica Stratega, il suo primo singolo. Cantautrice rock, si esprime con una chitarra e le sue canzoni sono un connubio di romanticismo e carica. Instancabile viaggiatrice fin dall’adolescenza, ha portato i suoi brani in Italia e in Europa, esibendosi nel 2014 al Parlamento di Berlino in occasione della Giornata della Memoria. Sempre nel 2014 si esibisce a fianco di artisti come Eugenio Finardi, Modena City Ramblers, Marina Rei, Coez e Le luci della centrale elettrica. La determinazione e la passione dimostrati in anni di performance e studio culminano nella decisione di iscriversi al concorso PostepayCrowd@Music insieme ad altri 600 candidati. Sarà tra i cinque vincitori con il più alto numero di supporter. Questo successo le permette di lavorare al suo primo album curandone la produzione artistica. Si chiama Persuadimi e ne vengono estratti tre singoli: Ho bruciato il mio caffè, La Vigilia di Natale, e Basta. Dal 2017 a oggi Miriam è impegnata in numerosi concerti in tutta la Penisola per presentare dal vivo il suo disco. Si dedica a collaborazioni e incontri con amici e artisti impegnati con lei in iniziative di promozione della cultura musicale e cantautorale in Italia. Nel 2021 pubblica due singoli, Mi esplode la testa e Siamo Sordi davvero, candidata tra gli otto finalisti per il Premio Amnesty – Voci per la Libertà, che anticipano il suo secondo disco Cibo e sesso, che esce il 7 gennaio 2022 per Rodaus di Andrea Rodini.

Andrea Rodini, milanese si diploma nel ’95 alla scuola Civica di Jazz di Milano. Parallelamente all’intensa attività concertistica che lo ha visto impegnato in qualità di vocalist al fianco di Massimo Ranieri, Elisa e Biagio Antonacci, insegna canto presso numerose scuole di Milano. 2008 Dal 2008 è impegnato in una intensissima attività didattica con masterclass in tutta ITALIA Partecipa in qualità di ”Vocal Coach” alla 1° e 2° edizione del Talent Show televisivo “X FACTOR” collaborando con MORGAN (Bluvertigo). partecipa sia come insegnante che come giudice a SANREMOLAB, concorso musicale legato al Festival di Sanremo individuando e selezionando giovani artisti tra cui ARISA. 2010 E’ produttore artistico, arrangiatore e autore del giovane artista Renzo Rubino. Partecipa in qualità di direttore d’orchestra al FESTIVAL DI SANREMO dove vince il premio della critica “Mia Martini” nella sezione Giovani con il brano “Il Postino” interpretato da Renzo Rubino. E’ stato produttore artistico e manager di Renzo Rubino, Miele e Mahmood.

BIGLIETTI

Biglietto 5 € prenotazione obbligatoria ai numeri 393.9350933 – 392.1011553. Necessari SuperGreenPass e mascherina FFP2, secondo le normative ministeriali anticovid.