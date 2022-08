Il Ministro Massimo Garavaglia in visita al porto di Giulianova

GIULIANOVA – Il Ministro del Turismo Massimo Garavaglia ha visitato oggi il porto di Giulianova, tappa adriatica di un percorso che, in vista delle imminenti elezioni politiche, lo sta portando in numerose città italiane. Ad accoglierlo sul molo c’erano, per l’Amministrazione comunale, il Vice Sindaco Lidia Albani, gli assessori Marco Di Carlo e Soccorsa Ciliberti, il consigliere Matteo Carpineta. Con loro, il presidente dell’ Ente Porto Valentino Ferrante ed il direttivo, il Comandante della Guardia Costiera, Tenente di Vascello Daniela Sutera, il presidente della Consulta del Turismo Andrea Tafà, oltre ad esponenti politici, operatori turistici e della marineria.

La visita ha toccato il molo sud ed i caliscendi, la sede dell’ Ente Porto, dove Garavaglia ha incontrato i giornalisti, e le stanze galleggianti di Aqua Resort.

Tanti i temi affrontati nel corso della visita: dalle concessioni dei caliscendi alla direttiva Bolkenstein, dalle difficoltà in cui versano le strutture che stanno ospitando i profughi ucraini alle misure di sostegno economico.

“Le imprese del settore non chiedono politiche assistenzialiste – ha sottolineato Garavaglia – Occorre, piuttosto, una piattaforma legislativa che incentivi l’iniziativa e dia spazio alle idee. L’ Abruzzo è una regione vincente, che ha dalla sua risorse ambientali meravigliose, nate dal connubio perfetto tra mare e montagna”.