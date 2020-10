Minerva – Lisciani C5 5-2, cronaca e tabellino della partita

CHIETI – Una Lisciani molto sfortunata torna a mani vuote da Chieti nella terza giornata di Serie C1 di Futsal. Al “Pala Santa Filomena”, il Minerva vince 5-2 una gara che ha visto i biancorossi vivi per oltre 45 minuti, poi i gialloblù hanno approfittato di alcune disattenzioni ospiti per portarla dalla propria.

Lampo Lisciani al 2’ con la stoccata dal limite di Fanà messa in corner da Cornacchia. Al 7’, Marini subisce una vistosa spinta, l’arbitro lascia correre e, su intuizione di Di Pietro, sblocca Pantalone da posizione ravvicinata. Al 14’, Vadini apre il contropiede biancorosso, arriva davanti al portiere e trova il palo, sulla ribattuta Cicconetti non perdona e ristabilisce l’equilibrio. Il numero 11 ci riprova al 16’ con una doppia conclusione in pochi secondi, sulla prima è decisivo Cornacchia, mentre la seconda esce a lato. Al 20’, ancora Lisciani con Vadini a cedere sulla destra, Fanà trova Cicconetti che trova il palo con la deviazione di Cornacchia. Poco dopo, occasionissima teatina con Di Nardo che arriva a tu per tu con Ippolito, bravissimo nel neutralizzare il numero 9 in uscita bassa. Episodio più che da moviola al 24’, quando Fanà finisce giù visibilmente strattonato, la doppia coppia di arbitri fa correre, contropiede locale e sigillo di Di Pietro per il 2-1. Pari vicinissimo al 25’, Di Vincenzo lancia Marini dalla sinistra e il capitano manca di un soffio di testa. Lisciani scatenata, Cicconetti innesca Marini sulla destra, tiro violento che centra l’incrocio. Poco prima del duplice fischio, ancora il numero 10 e capitano si ritrova davanti a Cornacchia e manda alto in corsa.

Avvio di ripresa che non vede mutare lo spartito, ancora Teramo con un rasoterra di Di Vincenzo diretto all’angolino, il portiere si supera e ribatte. Dall’altra parte, Di Nardo si gira e chiama alla parata Ippolito. Al 4’ ci riprova Pantalone, che impegna da fuori il portiere ospite. All’8’, Fanà allarga sulla sinistra, Marini cerca il piazzato all’angolo basso e sfiora il palo. Il pari arriva quando lo stesso Fanà riceve centralmente, salta un uomo e scarica sul palo opposto, 2-2. La Rovere impegna nuovamente Ippolito dalla media distanza all’11’, un minuto dopo Galliani lo serve davanti alla porta e lui deve solo spingere in rete il 3-2. Lisciani ad un passo dal pari con il solito Cicconetti, ma Cornacchia salva. Poker teatino con Di Nardo, che scarica da fuori e rende vano il tentativo di Ippolito. Lisciani tramortita, La Rovere fa passare da sinistra a destra, Galliani mette dentro a porta vuota, 5-2. D’Onofrio impegna Cornacchia cercando la via del gol, il portiere si oppone in maniera fortunosa. Nel finale ci riprovano Di Vincenzo e Cicconetti, ancora stoppati dall’estremo di casa.

Una sconfitta che si aggiunge alle due precedenti, lasciando la Lisciani ancora a 0 punti. Biancorossi ora attesi dall’impegno interno con il Città di Chieti per risalire la china.

Tabellino

Minerva – Lisciani C5 5-2

Minerva C5: Cornacchia, Corregiari, Di Lorenzo, Carabella, Pantalone, Vitale, Galliani, Forestieri, La Rovere, Di Pietro, Di Nardo, D’Intino. All. Marianetti

Lisciani Teramo: Ippolito, Martelli, Di Vincenzo, Giarrizzo, Fanà, D’Onofrio, Vadini, Feliciani, Marini, Cicconetti, Di Felice. All. Valente

Arbitri: Valerio Vitucci (Sulmona) e Luca Lammanda (Vasto)

Reti: Pantalone (M), Cicconetti (L), Di Pietro (M), Fanà (L), La Rovere (M), Di Nardo (M), Galliani (M)

Ammoniti: D’Onofrio (L), Di Nardo (M), Di Vincenzo (L)

Recupero: 1’ pt; 2’ st