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Meteo Abruzzo oggi

Meteo Abruzzo, weekend dal 9 all’11 ottobre 2026: tempo perturbato

Previsioni meteo per Abruzzo dal 9 all'11 ottobre 2026: tempo prevalentemente perturbato. Le temperature nelle quattro province

da Marina Denegri
scritto da Marina Denegri

pioggia

REGIONE – Secondo le previsioni fornite dagli esperti di 3bmeteo.it e di meteo.it il fine settimana dal 9 all’11 ottobre la regione sarà interessata da perturbazioni, con fnomeni localmente intensi.  Di seguito tutti i dettagli.

Le previsioni del tempo in Abruzzo

Venerdì 9 ottobre

 La circolazione depressionaria, responsabile di deboli piogge nella prima parte del giorno, allenta la presa favorendo tempo più asciutto dalla sera. Venti deboli dai quadranti sud occidentali in rotazione a orientali; Zero termico nell’intorno di 3400 metri. Mare mosso.

Sabato 10 ottobre

Una circolazione depressionaria si approfondisce sulla Regione determinando molte nubi sin dal mattino, con tendenza a peggioramento dal pomeriggio con deboli piogge sparse. Venti deboli dai quadranti sud occidentali in rotazione ai quadranti nord-orientali; Zero termico nell’intorno di 3050 metri. Mare mosso.

Domenica 11 ottobre

Infiltrazioni umide raggiungono la Regione determinando molte nubi con cieli in prevalenza nuvolosi o molto nuvoloso, ma senza fenomeni degni di nota. Venti deboli dai quadranti nord-occidentali in rotazione ai quadranti nord-orientali; Zero termico nell’intorno di 3150 metri. Mare da molto mosso a mosso.

Temperature a Pescara, Chieti, Teramo, L’Aquila  (9-11 ottobre 2026)

PESCARA

VEN – min  20° max 23°
SAB – min 17° max 21°
DOM – min 17° max 23°

CHIETI

VEN – min 17° max 22°
SAB – min 15* max 20°
DOM – min 14° max 21°

TERAMO

VEN – min 17* max 22°
SAB- min 17° max 21°
DOM – min 13° max 24°

L’AQUILA

VEN – min 14° max 29°
SAB – min 11° max 24°
DOM – min 11° max 20°

Il meteo in Abruzzo oggi si può seguire ogni giorno sulle pagine di AbruzzoNews con gli ultimi aggiornamenti dalle quattro province: la situazione del giorno ma anche i dettagli dalle 4 province.