Meteo Abruzzo, weekend dal 9 all’11 ottobre 2026: tempo perturbato

REGIONE – Secondo le previsioni fornite dagli esperti di 3bmeteo.it e di meteo.it il fine settimana dal 9 all’11 ottobre la regione sarà interessata da perturbazioni, con fnomeni localmente intensi. Di seguito tutti i dettagli.
Le previsioni del tempo in Abruzzo
Venerdì 9 ottobre
La circolazione depressionaria, responsabile di deboli piogge nella prima parte del giorno, allenta la presa favorendo tempo più asciutto dalla sera. Venti deboli dai quadranti sud occidentali in rotazione a orientali; Zero termico nell’intorno di 3400 metri. Mare mosso.
Sabato 10 ottobre
Una circolazione depressionaria si approfondisce sulla Regione determinando molte nubi sin dal mattino, con tendenza a peggioramento dal pomeriggio con deboli piogge sparse. Venti deboli dai quadranti sud occidentali in rotazione ai quadranti nord-orientali; Zero termico nell’intorno di 3050 metri. Mare mosso.
Domenica 11 ottobre
Infiltrazioni umide raggiungono la Regione determinando molte nubi con cieli in prevalenza nuvolosi o molto nuvoloso, ma senza fenomeni degni di nota. Venti deboli dai quadranti nord-occidentali in rotazione ai quadranti nord-orientali; Zero termico nell’intorno di 3150 metri. Mare da molto mosso a mosso.
Temperature a Pescara, Chieti, Teramo, L’Aquila (9-11 ottobre 2026)
VEN – min 20° max 23°
SAB – min 17° max 21°
DOM – min 17° max 23°
VEN – min 17° max 22°
SAB – min 15* max 20°
DOM – min 14° max 21°
VEN – min 17* max 22°
SAB- min 17° max 21°
DOM – min 13° max 24°
VEN – min 14° max 29°
SAB – min 11° max 24°
DOM – min 11° max 20°
Il meteo in Abruzzo oggi si può seguire ogni giorno sulle pagine di AbruzzoNews con gli ultimi aggiornamenti dalle quattro province: la situazione del giorno ma anche i dettagli dalle 4 province.