Meteo Abruzzo, weekend dal 21 al 23 agosto 2026: tempo instabile

REGIONE – Secondo le previsioni fornite dagli esperti di 3bmeteo.it e di meteo.it sull’Abruzzo per il fine settimana del 21 al 23 agosto é previsto un peggioramento, che porterà anche acquazzoni e temporali sparsi, oltre ad un calo delle temperature

Le previsioni del tempo in Abruzzo

Venerdì 14 agosto

La pressione cede rapidamente determinando un peggioramento pomeridiano, con deboli piogge in esaurimento serale con ampi rasserenamenti. Venti deboli occidentali in attenuazione e in rotazione ai quadranti sud occidentali; Zero termico nell’intorno di 4400 metri. Mare mosso.

Sabato 15 agosto

L’alta pressione va parzialmente indebolendosi, favorendo l’arrivo di aria più umida responsabile di un lento aumento della nuvolosità dal pomeriggio, sino a cieli nuvolosi dalla sera. Venti deboli dai quadranti sud occidentali in attenuazione e in rotazione ai quadranti nord-orientali; Zero termico nell’intorno di 4700 metri. Mare poco mosso.

Domenica 16 agosto

La pressione si rafforza determinando ampi rasserenamenti in serata dopo una giornata irregolarmente nuvolosa. Venti deboli dai quadranti nord-orientali in attenuazione e in rotazione a occidentali; Zero termico nell’intorno di 4550 metri. Mare poco mosso.

Temperature a Pescara, Chieti, Teramo, L’Aquila (14-16 agosto 2026)

PESCARA

VEN – min 26° max 34°

SAB – min 25° max 31°

DOM – min 23° max 30°

CHIETI

VEN – min 24° max 34°

SAB – min 22* max 31°

DOM – min 21° max 30°

TERAMO

VEN – min 24* max 33°

SAB- min 22° max 32°

DOM – min 21° max 30°

L’AQUILA

VEN – min 20° max 28°

SAB – min 19° max 30°

DOM – min 19° max 31°

Il meteo in Abruzzo oggi si può seguire ogni giorno sulle pagine di AbruzzoNews con gli ultimi aggiornamenti dalle quattro province: la situazione del giorno ma anche i dettagli dalle 4 province.