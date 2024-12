REGIONE – Che tempo farà dal 20 al 22 dicembre 2024? Ecco le previsioni meteo in Abruzzo degli esperti di www.meteo.it e www.3bmeteo.it. – Dopo il passaggio della perturbazione di venerdì il tempo migliorerà temporaneamente nel corso di sabato, salvo ultime note instabili al mattino. Tuttavia già entro domenica sera arriverà una seconda perturbazione dal Nord Europa, seguita da aria fredda di diretta estrazione artica

Le previsioni del tempo in Abruzzo

Venerdì 20 dicembre

L’alta pressione cede rapidamente favorendo l’ingresso di aria via via più fredda, foriera di un peggioramento dal pomeriggio con deboli fenomeni, nevosi dalla serata. Venti tesi dai quadranti sud occidentali in intensificazione e in rotazione ai quadranti nord-occidentali; Zero termico nell’intorno di 1600 metri. Mare da mosso a molto mosso.

Sabato 21 dicembre

La pressione torna ad aumentare, favorendo un rapido diradamento delle nuvolosità sino a cieli sereni o poco nuvolosi già dal pomeriggio. Venti deboli dai quadranti nord-occidentali in attenuazione; Zero termico nell’intorno di 1150 metri. Mare da agitato a molto mosso.

Domenica 22 dicembre

Cede l’alta pressione cede, favorendo l’ingresso di correnti più umide, responsabili di un rapido aumento delle nubi con associate deboli precipitazioni. Venti deboli meridionali in attenuazione e in rotazione ai quadranti sud-orientali; Zero termico nell’intorno di 1800 metri. Mare mosso.

Temperature a Pescara, Chieti, Teramo e L’Aquila (20, 21 e 22 dicembre)

PESCARA

VEN – min 8° max 13°

SAB – min 5° max 9°

DOM – min 4° max 11°

CHIETI

VEN – min 5° max 11°

SAB – min 2* max 7°

DOM – min -2° max 10°

TERAMO

VEN – min 5° max 11°

SAB- min 2° max 8°

DOM – min -1° max 8°

L’AQUILA

VEN – min 2° max 9°

SAB – min 0° max 4°

DOM – min -3° max 7°

