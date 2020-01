Inizio settimana caratterizzato dal ritorno del bel tempo in Abruzzo. Minime e massime nelle quattro province il 6, 7 e 8 gennaio

REGIONE – Dopo un modesta e rapida irruzione fredda dai Balcani, a inizio settimana si rinforzerà di nuovo l’alta pressione a garanzia di stabilità duratura e condizioni soleggiate. Il peggioramento lascerà però in eredità il freddo, con gelate sulle zone interne. Vediamo insieme nel dettaglio le previsioni meteo in Abruzzo per i prossimi giorni. Considerata la distanza temporale, l’incertezza previsionale può essere alta; vi invitiamo, pertanto, a seguire gli eventuali aggiornamenti delle prossime ore.

Le previsioni del tempo in Abruzzo

Lunedì 6 gennaio



Continua ad affluire aria più fredda dai Balcani, che non avrà conseguenza sul tempo, quanto sulle temperature. La giornata sarà prevalentemente soleggiata, con solo qualche nubi di passaggio. Farà invece freddo in montagna, dove le temperature andranno sottozero anche di giorno; clima invece ventoso sulle zone costiere. mare da mosso a molto mosso.

Martedì 7 gennaio

L’alta pressione, sempre dominante, garantisce ancora di cieli poco nuvolosi, salvo il transito di nubi medio-alte tra sera e notte da Ovest verso Est. Temperature stazionarie con diffuse gelate nei fondovalle appenninici, anche intense sul comparto abruzzese. Venti deboli occidentali. Mare poco mosso.

Mercoledì 8 gennaio

Un campo di alte pressioni abbraccia la Regione garantendo tempo stabile e soleggiato ovunque. Venti deboli orientali in rotazione ai quadranti nord-occidentali; Zero termico nell’intorno di 1750 metri. Mare mosso

Temperature a Pescara, Chieti, Teramo e L’Aquila (6. 7 e 8 gennaio)

Pescara

LUN – min 4° max 8°

MAR – min 4° max 10°

MER – min 5° max 10°

Chieti

LUN – min 0° max 6°

MAR – min -1° max 10°

MER – min 0° max 10°

Teramo

LUN – min -1° max 6°

MAR – min -2° max 9°

MER – min 0° max 9°

L’Aquila

LUN – min -1° max 8°

MAR – min -3° max 7°

MER – min -1° max 8°

