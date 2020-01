La simpatica vecchina atterrerà in Piazza San Rocco, portando con sé zucchero filato e tanta animazione, con laboratori creativi gratuiti

SAN GIOVANNI TEATINO (CH) – Il 5 gennaio a San Giovanni Teatino arriva la Befana, a conclusione del ricchissimo programma di Sangiò Natale 2019, messo a punto dal Comune di San Giovanni Teatino e dall’Assessorato alla Cultura. Dopo un calendario di eventi che ha tenuto compagnia alla cittadinanza per oltre un mese, domenica 5 gennaio, a partire dalle ore 10.30 e fino alle 13, la simpatica vecchina atterrerà in Piazza San Rocco, portando con sé zucchero filato e tanta animazione, con laboratori creativi gratuiti per bambini, a cura della Ludoteca della Galleria Wojtyla.

“Le festività natalizie rappresentano un momento di forte aggregazione per la collettività – dichiara il Sindaco Luciano Marinucci – ed è per questo che la mia Amministrazione ha voluto dare vita, anche quest’anno, a tanti momenti di condivisione, di socialità e di allegria, che culmineranno con l’arrivo della Befana in piazza San Rocco”.

“Il nostro calendario di eventi è partito dal primo di dicembre – spiega l’assessore alla Cultura Simona Cinosi – e ha coinvolto vari spazi cittadini su gran parte del territorio, valorizzando i nostri luoghi di aggregazione, come la Galleria Wojtyla, la Scuola Civica Musicale e la Biblioteca, ma anche le tipicità locali, l’artigianato, le associazioni e i talenti che la nostra città ha visto crescere. Il programma Sangiò Natale 2019 si inserisce, quindi, in un’ottica di continuità rispetto ai tanti progetti di crescita culturale e valorizzazione territoriale messi in campo dal mio assessorato”.