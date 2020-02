Inizio settimana con cielo poco nuvoloso e clima mite, poi brusco calo termico. Minime e massime nelle quattro province il 3, 4, 5 febbraio

REGIONE – Fino a martedì pomeriggio persisteranno cieli poco nuvolosi con clima piuttosto mite e valori termici diurni prossimi ai 20°C sulle aree subappenniniche e collinari. Mercoledì l’afflusso di una massa d’aria di estrazione artica potrà causare un brusco calo termico e nevicate fino a quote di medio-bassa montagna, con netto rinforzo di venti dai quadranti settentrionali. Vediamo insieme nel dettaglio le previsioni meteo in Abruzzo per i prossimi giorni. Considerata la distanza temporale, l’incertezza previsionale può essere alta; vi invitiamo, pertanto, a seguire gli eventuali aggiornamenti delle prossime ore.

Le previsioni del tempo in Abruzzo

Lunedì 3 febbraio

Un campo di alta pressione persiste sull’Italia favorendo un’altra giornata nel complesso soleggiata, salvo locali addensamenti nuvolosi sui crinali appenninici. Temperature molto miti per il periodo con punte prossime ai 20°C nelle aree subappenniniche e collinari del versante orientale. Venti moderati sudoccidentali in Appennino, a regime di brezza lungo le coste. Mare poco mosso.

Martedì 4 febbraio



L’alta pressione è disturbata da infiltrazioni umide in serata, responsabili di un rapido aumento della nuvolosità dopo una giornata assolata. Venti moderati dai quadranti sud occidentali in attenuazione; Zero termico nell’intorno di 3650 metri. Mare da mosso a molto mosso.

Mercoledì 5 febbraio

Un’area di bassa pressione abbraccia la Regione determinando una giornata di tempo instabile con deboli piogge un po’ su tutti i settori. Venti moderati settentrionali in rotazione ai quadranti nord-occidentali; Zero termico nell’intorno di 850 metri. Mare agitato.

Temperature a Pescara, Chieti, Teramo e L’Aquila (3, 4, 5 febbraio)

Pescara

LUN – min 10° max 17°

MAR – min 10° max 19°

MER – min 7° max 12°

Chieti

LUN – min 6° max 19°

MAR – min 6° max 21°

MER – min 3° max 10°

Teramo

LUN – min 6° max 17°

MAR – min 6° max 19°

MER – min 2° max 1°

L’Aquila

LUN – min 5° max 14°

MAR – min 6° max 16°

MER – min 0° max 7°

Il meteo in Abruzzo oggi si può seguire ogni giorno sulle pagine di AbruzzoNews con gli ultimi aggionamenti dalle quattro province: la situazione del giorno ma anche i dettagli dalle 4 province.