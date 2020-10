Inizio settimana con tempo instabile, con progressivo migliramento. Minime e massime nelle quattro province i giorni 26, 27 e 28 ottobre 2020

REGIONE – L’inizio della settimana sarà caratterizzato dal transito di una nuova perturbazione; poi, a mano a mano, il tempo andrà a migliorare. Temperature massime previste in calo, minime in aumento. Vediamo insieme nel dettaglio le previsioni meteorologiche in Abruzzo per i prossimi giorni del 26, 27 e 28 ottobre. Manca ancora qualche ora dall’inizio settimana; pertanto, potendo nel frattempo cambiare le previsioni, vi invitiamo a seguire gli eventuali aggiornamenti.

Le previsioni del tempo in Abruzzo

Lunedì 26 ottobre



Una nuova perturbazione è prevista in transito dal Nord della Penisola verso le regioni centrali e determinerà i suoi effetti anche su parte dell’Abruzzo. Nuvolosità in aumento specie sui settori appenninici, ivi con qualche isolato piovasco. Meglio su coste e zone subappenniniche con aperture più ampie. Temperature previste in calo nei valori massimi. Venti meridionali tra moderati e forti. Mare poco mosso sotto costa, mosso al largo.

Martedì 27 ottobre



L’alta pressione interessa gran parte della Regione favorendo condizioni di bel tempo, eccezion fatta per locali fenomeni pomeridiani. Schiarisce in serata. Venti deboli dai quadranti sud occidentali in rotazione a; Zero termico nell’intorno di 2000 metri. Mare da mosso a molto mosso.

Mercoledì 28 ottobre

L’alta pressione si rafforza ulteriormente determinando tempo assolato con al più qualche sparuto annuvolamento all’alba. Venti deboli dai quadranti nord-occidentali; Zero termico nell’intorno di 2400 metri. Mare da mosso a molto mosso.

Temperature a Pescara, Chieti, Teramo e L’Aquila (26, 27 e 28 ottobre)

PESCARA

LUN – min 13° max 21°

MAR – min 15° max 19°

MER – min 13° max 18°

CHIETI

LUN – min 8° max 21°

MAR – min 11° max 16°

MER – min 10° max 18°

TERAMO

LUN – min 9° max 20°

MAR – min 11° max 18°

MER – min 9° max 17°

L’AQUILA

LUN – min 8° max 16°

MAR – min 8° max 14°

MER – min 4° max 16°

Il meteo in Abruzzo oggi si può seguire ogni giorno sulle pagine di AbruzzoNews con gli ultimi aggionamenti dalle quattro province: la situazione del giorno ma anche i dettagli dalle 4 province.