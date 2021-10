Fine settimana caratterizzato da tempo prevalentemente instabile. Minime e massime nelle quattro province dal 22 al 24 ottobre 2021

REGIONE – Correnti più umide atlantiche faranno il loro ingresso sulle regioni centrali, grazie al cedimento del campo di alta pressione determineranno così un incremento della nuvolosità con piogge e acquazzoni in arrivo tra venerdì e sabato. Meglio nella giornata di domenica ma con ancora il rischio di residui fenomeni. Vediamo insieme nel dettaglio le previsioni meteorologiche in Abruzzo per i prossimi giorni del 22, 23 o 24 ottobre 2021. Manca ancora qualche ora; pertanto, potendo nel frattempo cambiare le previsioni, vi invitiamo a seguire gli eventuali aggiornamenti.

Le previsioni del tempo in Abruzzo

Venerdì 22 ottobre

Nubi in aumento con il rischio di piogge e rovesci. Temperature in calo nei valori massimi. Venti da OSO tendenti a ruotare da NNE a fine giornata sull’Abruzzo. Mare fino a mosso al largo.

Sabato 23 ottobre



Giornata all’insegna della spiccata variabilità. Temperature in lieve calo nei massimi, clima prettamente autunnale con valori in genere entro i 16-18°C di massima. Venti fino a moderati dapprima tra Ovest e Nordovest, in rotazione successiva da Nordest con rinforzi sulle coste. Mare fino a mosso a partire dal largo.

Domenica 24 ottobre

Tra notte e mattino ancora molte nubi sull’Abruzzo con residue piogge sui settori centro orientali. Seguirà un miglioramento con aperture via via più ampie a partire da coste e alte Marche. Temperature stabili o in lieve calo, specie in quota.

Temperature a Pescara, Chieti, Teramo e L’Aquila (22, 23 e 24 ottobre)

PESCARA

LUN – min 12° max 16°

MAR – min 15° max 18°

MER – min 14° max 17°

CHIETI

LUN – min 11° max 21°

MAR – min 12° max 17°

MER – min 11° max 17°

TERAMO

LUN – min 11° max 16°

MAR – min 11° max 17°

MER – min 11° max 16°

L’AQUILA

LUN – min 12° max 16°

MAR – min 12° max 17°

MER – min 10° max 17°

