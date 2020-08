Fine settimana all’insegna del tempo stabile, soleggiato ed estivo. Minime e massime nelle quattro province il 21, 22 e 23 agosto 2020

REGIONE – L’anticiclone si rinforza garantendo prevalenza di cieli soleggiati con clima estivo. Vediamo insieme nel dettaglio le previsioni meteorologiche in Abruzzo per i prossimi giorni del 21, 22 e 23 agosto. Manca ancora qualche ora dall’inizio settimana; pertanto, potendo nel frattempo cambiare le previsioni, vi invitiamo a seguire gli eventuali aggiornamenti.

Le previsioni del tempo in Abruzzo

Venerdì 21 agosto



Un campo di alte pressioni abbraccia la Regione garantendo tempo stabile ed assolato ovunque con cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l’intera giornata. Venti deboli dai quadranti sud occidentali in attenuazione e in rotazione a orientali; Zero termico nell’intorno di 4850 metri. Mare da calmo a quasi calmo. Temperature in ulteriore rialzo con caldo in accentuazione.

Sabato 22 agosto

Un campo di alte pressioni abbraccia la Regione garantendo tempo stabile ed assolato ovunque. Venti deboli dai quadranti sud occidentali in attenuazione e in rotazione ai quadranti nord-orientali; Zero termico nell’intorno di 4800 metri. Mare da calmo a quasi calmo.

Domenica 16 agosto

Un campo di alte pressioni abbraccia la Regione garantendo tempo stabile ed assolato ovunque. Venti molto deboli dai quadranti sud occidentali in attenuazione; Zero termico nell’intorno di 4250 metri. Mare poco mosso.

Temperature a Pescara, Chieti, Teramo e L’Aquila (21, 22 e 23 agosto)

PESCARA

VEN – min 22° max 31°

SAB- min 22° max 33°

DOM- min 22° max 32°

CHIETI

VEN – min 17° max 35°

SAB – min 17° max 36°

DOM – min 18° max 34°

TERAMO

VEN – min 18° max 34°

SAB – min 18° max 36°

DOM – min 19° max 34°

L’AQUILA

VEN – min 15° max 34°

SAB – min 16° max 36°

DOM- min 16° max 33°

