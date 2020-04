Inizio settimana con tempo prevalentemente perturbato e temperature in calo. Minime e massime nelle quattro province il 20, 21 e 22 aprile

REGIONE – A causa di un vortice depressionario in approfondimento tra Baleari e Sardegna, all’inizio della prossima settimana i cieli saranno spesso grigi accompagnati da nuovi spunti piovosi. Temperature massime in calo con l’arrivo della nuova settimana. Vediamo insieme nel dettaglio le previsioni meteorologiche in Abruzzo per i prossimi giorni del 20, 21 e 22 aprile. Considerata la distanza temporale, l’incertezza previsionale può essere alta; vi invitiamo, pertanto, a seguire gli eventuali aggiornamenti delle prossime ore.

Le previsioni del tempo in Abruzzo

Lunedì 20 aprile

Una circolazione depressionaria in risalita da Sud sul Mediterraneo determina il passaggio di estesa nuvolosità medio-alta, con la possibilità di qualche pioggia o rovescio a carattere sparso che, nel corso dell’intera giornata, sarà alternato a momenti di pausa anche asciutti. Temperature minime in rialzo, massime pomeridiane in diminuzione. Venti meridionali in quota, da Est al suolo con rinforzi lungo le aree costiere. Mare da mosso a molto mosso.

Martedì 21 aprile

Umide correnti in quota determinano ancora una giornata con cieli da nuvolosi a molto nuvolosi con associate precipitazioni entro sera. Venti di Tramontana/Grecale con intensità sino a moderata, con rinforzi sulle coste e sui crinali delle Marche. Temperature stazioanrie o in ulteriore lieve calo. Mare mosso.

Mercoledì 22 aprile

Un’area di bassa pressione abbraccia la Regione determinando una giornata di tempo instabile con deboli piogge un po’ su tutti i settori, in temporanea intensificazione pomeridiana. Venti deboli dai quadranti nord-occidentali in rotazione ai quadranti nord-orientali; Zero termico nell’intorno di 2450 metri. Mare mosso.

Temperature a Pescara, Chieti, Teramo e L’Aquila (20, 21 e 22 aprile)

Pescara

LUN – min 14° max 15°

MAR – min 13° max 14°

MER – min 13° max 13°

Chieti

LUN – min 13° max 15°

MAR – min 12° max 13°

MER – min 11° max 12°

Teramo

LUN – min 14° max 16°

MAR – min 11° max 12°

MER – min 10° max 13°

L’Aquila

LUN – min 12° max 14°

MAR – min 12° max 14°

MER – min 10° max 12°

