Per il fine settimana dal 19 al 21 giugno il tempo sarà caratterizzato da instabilità. Minime e massime nelle quattro province

REGIONE – Almeno fino all’inizio della terza decade del mese l’Italia sarà interessata dal passaggio, ad intermittenza, di fronti instabili di origine atlantica, che determineranno spiccata instabilità atmosferica anche sulle regioni centrali, seppur con tendenza all’aumento delle temperature a partire dalla seconda metà della settimana Vediamo insieme nel dettaglio le previsioni in Abruzzo per i prossimi giorni del 19, 20 e 21 giugno. Considerata la distanza temporale, l’incertezza previsionale può essere alta; vi invitiamo, pertanto, a seguire gli eventuali aggiornamenti delle prossime ore.

Le previsioni del tempo in Abruzzo

Venerdì 19 giugno

Giornata caratterizzata da cielo prevalentemente soleggiato, ma con la consueta formazione di addensamenti cumuliformi pomeridiani sulla dorsale appenninica che potranno dar luogo a qualche locale acquazzone. Temperature in ulteriore lieve rialzo nei valori massimi pomeridiani, con picchi fino a 28-30°C sulle pianure interne. Venti da Ovest-Sudovest in Appennino e pianure interne, deboli e a regime di brezza lungo le aree costiere. Mare da mosso a poco mosso

Sabato 20 giugno

Nuvolosità scarsa. I venti saranno prevalentemente moderati e soffieranno da Nord-Nord-Est con intensità di 12 km/h. Possibili raffiche fino a 13 km/h. Temperature minime comprese tra 14 e 19 °C e massime comprese tra 25 e 28 °C. Zero termico a 3250 metri.

Domenica 21 giugno

La circolazione depressionaria, responsabile di deboli piogge diurne, si allontana favorendo l’ingresso di aria più secca in serata responsabile di ampi rasserenamenti. Venti deboli dai quadranti nord-occidentali in rotazione a settentrionali; Zero termico nell’intorno di 3200 metri. Mare mosso.

Temperature a Pescara, Chieti, Teramo e L’Aquila (19, 20 e 21 giugno)

PESCARA VEN – min 18° max 26° SAB – min 19° max 25° DOM – min 18° – max 25°

CHIETI VEN- min 13° max 27° SAB – min 15° max 26° DOM – min 14° max 26°

TERAMO VEN – min 14° max 27° SAB – min 15° max 26° DOM – min 15° max 25°

L’AQUILA VEN – min 10° max 23° SAB – min 11° max 25° DOM – min 12° max 23°



Il meteo in Abruzzo si può seguire ogni giorno sulle pagine di AbruzzoNews con gli ultimi aggionamenti dalle quattro province: la situazione del giorno ma anche i dettagli dalle 4 province.