Venerdì e sabato tempo soleggiato e clima estivo. Periodo Pasquale caratterizzato da incertezza. Le minime e massime nelle quattro province

PESCARA – Buone notizie dagli esperti meteo. Grazie a consolidamento dell’Anticiclone subtropicale africano si attende nelle giornate di venerdì e sabato un ritorno alla stabilità atmosferica e soprattutto con un rinnovato clima molto caldo per la stagione. Pasqua e Pasquetta saranno invece due giornate incerte: dal caldo quasi estivo si assisterà ad un peggioramento soprattutto nella giornata di lunedì. Ma andiamo a vedere nel dettaglio quali saranno le previsioni meteo in Abruzzo per i prossimi giorni.

Le previsioni del tempo in Abruzzo

Venerdì 19 aprile



Un campo di alte pressioni abbraccia la Regione garantendo tempo stabile ed assolato ovunque. Temperature minime stabili, massime in aumento. Venti deboli settentrionali in rotazione ai quadranti nord-orientali; molto deboli settentrionali in attenuazione e in rotazione ai quadranti nord-orientali in quota. Zero termico nell’intorno di 2500 metri. Mare poco mosso.

Sabato 20 aprile



Ancora tempo stabile e assolato ovunque. Venti deboli occidentali in rotazione ai quadranti nord-orientali; deboli orientali in intensificazione e in rotazione a in quota. Zero termico nell’intorno di 2800 metri. Mare poco mosso.

Domenica 21 aprile



Pressioni medio-alte interessano la Regione garantendo tempo stabile e in prevalenza soleggiato. Venti molto deboli settentrionali in attenuazione e in rotazione a orientali; molto deboli settentrionali in attenuazione e in rotazione a orientali in quota. Zero termico nell’intorno di 2650 metri. Mare poco mosso.

Lunedì 22 aprile

La pressione cede rapidamente favorendo l’ingresso di aria più umida responsabile di un peggioramento nella seconda parte del giorno con deboli piogge sparse. Temperature in generale stabili. Venti deboli settentrionali in attenuazione e in rotazione a orientali; molto deboli settentrionali in attenuazione e in rotazione a meridionali in quota. Zero termico nell’intorno di 3300 metri. Mare da mosso a agitato.

Temperature a Pescara, Chieti, Teramo e L’Aquila (19, 20, 21 e 22 aprile)

Pescara VEN – min 11° max 17 ° SAB – min 10° max 18° DOM – min 10° max 16° LUN – min 13° max 17°

Chieti VEN- min 8° max 18° SAB – min 6° max 19° DOM – min 4° max 17° LUN – min 11° max 19°

Teramo VEN – min 8° max 18° SAB – min 6° max 19° DOM – min 6° max 16° LUN – min 10° max 16°

L’Aquila VEN – min 4° max 18° SAB – min 5° max 19° DOM – min 6° max 16° LUN – min 9° max 23°



