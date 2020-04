Per il fine settimana dal 10 al 13 aprile, con Pasqua e Pasquetta, tempo stabile e soleggiato. Minime e massime nelle quattro province

REGIONE – L’anticiclone sarà l’assoluto protagonista fino a Pasquetta, con cieli nel complesso soleggiati salvo la formazione di nuvolosità cumuliforme sui crinali appenninici nelle ore centrali del giorno. Vediamo insieme nel dettaglio le previsioni metereologiche in Abruzzo per i prossimi giorni. Considerata la distanza temporale, l’incertezza previsionale può essere alta; vi invitiamo, pertanto, a seguire gli eventuali aggiornamenti delle prossime ore.

Le previsioni del tempo in Abruzzo

Venerdì 10 aprile



L’anticiclone rimane ben saldo sull’Italia a garanzia di condizioni atmosferiche ovunque soleggiate e molto miti. Qualche locale addensamento potrebbe comparire nel corso del pomeriggio solo a ridosso dei crinali più alti dell’Appennino. Temperature massime in ulteriore lieve aumento. Venti deboli settentrionali o a regime di brezza. Mare poco mosso.

Sabato 11 aprile



Ennesima giornata anticiclonica, soleggiata e molto mite. Qualche addensamenti nuvoloso tra tardo pomeriggio e sera sui rilievi ma senza particolari fenomeni associati. Temperature stabili o in ulteriore lieve aumento.

Domenica 5 aprile

L’alta pressione è disturbata da infiltrazioni umide in serata, responsabili di un rapido aumento della nuvolosità dopo una giornata soleggiata. Venti deboli dai quadranti sud occidentali in attenuazione e in rotazione ai quadranti nord-orientali; Zero termico nell’intorno di 2500 metri. Mare quasi calmo.

Lunedì 13 aprile

L’alta pressione si rafforza ulteriormente determinando rasserenamenti sempre più ampi. Venti molto deboli occidentali in attenuazione e in rotazione ai quadranti sud occidentali; Zero termico nell’intorno di 2500 metri. Mare poco mosso.

Temperature a Pescara, Chieti, Teramo e L’Aquila (10, 11, 12 e 13 aprile)

Pescara VEN – min 9° max 19° SAB – min 11° max 19° DOM – min 11° – max 20° LUN – min 11° – max 20°

Chieti VEN- min 4° max 21° SAB – min 6° max 22° DOM – min 6° max 22° LUN – min 6° max 22°

Teramo VEN – min 5° max 20° SAB – min 7 max 21° DOM – min 7° max 21° LUN – min 8° – max °21

L’Aquila VEN – min 5 max 20° SAB – min 5° max 20° DOM – min 6° max 19° LUN – min 7° – max 23°



Il meteo in Abruzzo oggi si può seguire ogni giorno sulle pagine di AbruzzoNews con gli ultimi aggionamenti dalle quattro province: la situazione del giorno ma anche i dettagli dalle 4 province.