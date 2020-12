Inizio anno all’insegna del tempo variabile e del freddo. Minime e massime nelle quattro province il 1°, 2 e 3 gennaio 2021

REGIONE – Nel fine settimana le Regioni adriatiche rimarranno ai margini di un peggioramento che interesserà le regioni tirreniche. Coinvolto solo l’Aquilano, dove sono attese piogge e nevicate in Appennino. Vediamo insieme nel dettaglio le previsioni meteorologiche in Abruzzo per i prossimi giorni dell’1°, 2 e 3 gennaio 2021. Manca ancora qualche ora; pertanto, potendo nel frattempo cambiare le previsioni, vi invitiamo a seguire gli eventuali aggiornamenti.

Le previsioni del tempo in Abruzzo

Venerdì 1° gennaio



Una nuova perturbazione sfiora le Regioni adriatiche. Giornata tra nubi e qualche schiarita sui settori adriatici, mentre sull’Aquilano sono attese delle precipitazioni, più frequenti sui settori a confine con il Lazio, nevosi a partire dai 1000m di quota. Temperature in netto calo nei valori minimi con forti gelate sulle valli dell’aquilano, stabili nei valori massimi. Venti fino a moderati di Libeccio, tesi di Scirocco sui mari i quali tenderanno a essere molto mossi.

Sabato 2 gennaio



La pressione aumenta ulteriormente determinando un graduale diradamento della nuvolosità sino a cieli parzialmente nuvolosi in serata. Venti deboli meridionali in rotazione ai quadranti sud-orientali; Zero termico nell’intorno di 1350 metri. Mare da molto mosso a agitato.

Domenica 27 dicembre



La pressione diminuisce favorendo l’arrivo di aria più umida che determina un rapido aumento delle nubi, sino a cieli molto nuvolosi dal pomeriggio. Venti deboli occidentali in intensificazione e in rotazione ai quadranti nord-occidentali; Zero termico nell’intorno di 1050 metri. Mare da molto mosso a mosso.

Temperature a Pescara, Chieti, Teramo e L’Aquila (1, 2 ,3 gennaio 2021)

PESCARA

LUN – min 6° max 13°

MAR – min 9° max 13°

MER – min 7° max 12°

CHIETI

LUN – min 0° max 11°

MAR – min 4° max 10°

MER – min 1° max 11°

TERAMO

LUN – min 1° max 10°

MAR – min 5° max 12°

MER – min 4° max 6°

L’AQUILA

LUN – min 2° max 7°

MAR – min 6° max 7°

MER – min -3° max 7°

