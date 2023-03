Metanoia in concerto all’Old Tower Jungle di Chieti il 18 marzo

CHIETI – I Metanoia saranno in concerto, sabato 18 marzo alle ore 22:00 all’Old Tower Jungle in occasione della rassegna “Vetreena live” (v.le Benedetto Croce 147, Galleria Scalo – Chieti Scalo – ingresso gratuito) per presentare “64018” (LaPOP), il nuovo album disponibile in digitale dallo scorso 3 marzo.

“64018” è il numero da cui tutto parte e a cui tutto torna. Non è un insieme casuale di cifre, anzi, è la descrizione dei Metanoia. Questo numero è il CAP di Tortoreto, paese in cui il gruppo si è formato e dove hanno preso vita le prime canzoni. Nell’album troviamo sei fotografie, ognuna delle quali racconta un frammento preciso di vita; da un tradimento subito si passa alla voglia d’estate, si aspetta l’alba con la speranza di un giorno migliore e ci si interroga sul valore del tempo. Questo disco è un viaggio dove non ci sono fermate, ma solo esperienze.

La band commenta così il nuovo album: “Questo disco parla di noi, anzi, siamo noi. Le canzoni le abbiamo vissute, non le abbiamo inventate su storie di altri o immaginate. Come titolo volevamo qualcosa che ci conoscesse bene, affidarsi a casa nostra è stata una scelta naturale. 64018 per noi è un inizio, è un modo per dire che partiamo da qui, da questi sei pezzi, il nostro è un lungo viaggio”.