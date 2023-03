Chieti, controlli della Polizia: il report dell’11 marzo 2023

Un giovanissimo neo patentato di 21 anni trovato con tasso alcolico ben 3 volte superiore al limite e positivo a cannabis e cocaina

CHIETI – Sabato 11 marzo è stato effettuato, lungo le principali arterie di Chieti, un dispositivo di controllo del territorio della Polizia di Stato, che ha visto l’impiego di pattuglie della Polizia Stradale ed il personale medico dell’Ufficio Sanitario della Questura di Chieti. Sono stati sottoposti ad accertamento con etilometro e successivo drug test, al fine di verificare anche la recente assunzione di sostante stupefacenti, 50 conducenti.

Ben sei sono risultati positivi alla prova dell’ etilometro e tre di essi anche all’assunzione di sostanze stupefacenti

Intorno alle ore 2.30, gli agenti della Polizia Stradale, hanno intimato l’alt, nei pressi della stazione ferroviaria di Chieti Scalo ad una autovettura, condotta da un giovanissimo neo patentato di 21 anni residente nel chietino. Agli agenti è apparso subito evidente lo stato di alterazione del ragazzo che stava rientrando a casa dopo una serata passata con gli amici. Sottoposto alla prova dell’etilometro, il 21 enne è risultato positivo con un tasso alcolemico pari a 1.67 g/l, ben tre volte superiore al limite che per i neo patentati è pari a zero. Sottoposto successivamente a visita medica e accertamento con il drug test, è risultata una positività anche alle sostanze stupefacenti e in particolar modo a cocaina e cannabinoidi. Severe le sanzioni alle quali andrà incontro tra le quali ritiro e sospensione della patente di guida, decurtazione di oltre 20 punti dalla patente di guida.

È risultato in stato di alterazione da sostanze stupefacenti, in particolar modo cocaina e cannabis anche un 40 enne della provincia di Chieti, sul quale tra l’altro gravano diversi precedenti di polizia specifici.

I controlli della Polizia di Stato proseguiranno anche nei prossimi week end al fine di garantire più elevati livelli di sicurezza stradale.