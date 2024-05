I messaggi di vicinanza al Presidente Marsilio per la scomparsa del papà Luigi

Tanti personaggi della politica hanno voluto esprimere la loro vicinanza al Governatore in un momento per lui così doloroso

REGIONE – Nella mattinata di oggi, venerdì 10 maggio, é mancato Luigi Marsilio, papà del Presidente della Regione Abruzzo Marco Marsilio. In redazione sono arrivate alcune note di cordoglio, che pubblichiamo di seguito.

Luciano D’Alfonso, Onorevole

“Esprimo le mie condoglianze al presidente della Regione Abruzzo, Marco Marsilio, per la perdita di suo padre Luigi.

Il destino ha voluto che questa triste circostanza sia avvenuta proprio a un anno dalla scomparsa di mio padre Quintino.

Sono sicuro che dal cielo entrambi ci guardano e ci proteggono”.

On. Luciano D’Alfonso“

Nazario Pagana, Segretario Regionale FdI

“É con profonda tristezza che ho appreso la notizia della morte di Luigi Marsilio, papà del Presidente della nostra Regione Abruzzo. Mi stringo al dolore di Marco e della sua famiglia: a loro, a chi lo ha conosciuto, a tutta la comunità di Tocco da Casauria, giunga il mio pensiero commosso e il mio abbraccio sincero”. Lo scrive, in una nota, il segretario regionale di Fi Abruzzo Nazario Pagano, Presidente della I Commissione Affari Costituzionali della Camera.

Etelwardo Sigismondi, Guido Liris e Guerino Testa, parlamentari di FdI

“E’ profondo il dispiacere per la scomparsa del papà del presidente della Regione Abruzzo, Marco Marsilio. Padre e marito profondamente legato alla sua famiglia che ha sempre sostenuto e curato con dedizione, impegno e amore. Ci uniamo al dolore del Presidente e della sua famiglia e rivolgiamo le nostre più sentite condoglianze alla famiglia tutta, a nome del coordinamento regionale di Fratelli d’Italia Abruzzo”. Lo affermano i parlamentari abruzzesi di Fratelli d’Italia, Etelwardo Sigismondi, Guido Liris e Guerino Testa.

Comune di Giulianova

“Scomparsa di Luigi Marsilio, padre del Presidente della Regione Marco Marsilio . Il Sindaco Jwan Costantini, l’ Amministrazione Comunale, la Città di Giulianova, porgono le condoglianze al Governatore e partecipano al suo dolore.

Il Sindaco Jwan Costantini, a nome dell’ Amministrazione Comunale e della Città di Giulianova, porge le più sentite condoglianze al Presidente della Regione Marco Marsilio per la scomparsa dell’amato padre Luigi. In queste ore di dolore, si esprime la sincera partecipazione al Governatore e alla sua famiglia”.

Massimo Verrecchia, capogruppo FdI in consiglio regionale

“A titolo personale e a nome dell’intero gruppo di Fratelli d’Italia in Consiglio regionale, voglio rivolgere al presidente Marco Marsilio e alla sua famiglia le nostre più sincere condoglianze. Ci stringiamo a lui e ai suoi cari in questo momento di così profondo dolore”. La nota del capogruppo Fdi in Consiglio regionale, Massimo Verrecchia.

Riccardo Podda, presidente di Confindustria L’Aquila Abruzzo Interno

“Esprimo profondo cordoglio, a nome personale e di tutti gli imprenditori dell’Unione industriale della provincia dell’Aquila, per la scomparsa del padre del presidente della Regione, Marco Marsilio. In questa circostanza di dolore porgo al presidente e a tutta la sua famiglia le più sentire condoglianze”. Il presidente di Confindustria L’Aquila Abruzzo Interno, Riccardo Podda.