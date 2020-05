Messa per la festa di Santa Rita da Cascia a Pescara: dove seguirla

Venerdì 22 maggio sulla pagina Facebook “StellaMaris SantaRita“ alle ore 19 si potrà seguire la Santa Messa

PESCARA – La comunità francescana della parrocchia Beata Vergine Maria Stella Maris di Pescara – viale E. Scarfoglio, comunica che, a causa della emergenza Covid-19 e alla non agibilità della chiesa per i danni riportati durante la grandinata del 10 luglio scorso, venerdì 22 maggio, non si potrà festeggiare Santa Rita da Cascia celebrando le Sante messe con la presenza dei fedeli.

Il Parroco Padre Giancarlo e il superiore Padre Damiano, grazie ai social e alle nuove tecnologie, invitano i tantissimi devoti della Santa che, quotidianamente, si accostavano alle sacre reliquie conservate nella chiesa della Pineta dannunziana a unirsi spiritualmente alle preghiere accedendo all’indirizzo della pagina Facebook “StellaMaris SantaRita“ indirizzo internet: https://www.facebook.com/stellamaris.santarita

Il 22 Maggio alle ore 19,00 Santa Messa – benedizione delle rose – diretta live facebook