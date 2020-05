Covid -19 a Ortona, Di Nardo accusa di disinteresse la maggioranza

Per il capogruppo del centrodestra pregiudiziale bocciatura delle loro proposte e nessun aiuto a famiglie e categorie in difficoltà

ORTONA (CH) – Il capogruppo di Fratelli d’Italia, Lega e lista Libertà e Bene Comune per Ortona, Angelo Di Nardo, ha dichiarato che ancora una volta la maggioranza del Comune di Ortona ha dimostrato di “avere il disprezzo per le regole e il più totale disinteresse per le necessità della comunità. Anche in un momento di grande difficoltà economica e sociale come quello che stiamo attraversando”.

Di Nardo ha continuato dicendo che si é dovuto richiamare la maggioranza al rispetto di quella disciplina che essa stessa si era data e per la quale si era battuta con forza: una volta raggiunto l’orario previsto dal regolamento il Consiglio comunale doveva essere sospeso e riconvocato.

Ritiene che la maggioranza sia arruolata e compatta soltanto quando si tratta di bocciare, le proposte che arrivano dalle opposizioni, così come ha fatto con il voto contrario alle tre proposte per cui era stata chiesto la convocazione di un Consiglio comunale urgente. Niente soldi alle associazioni, dunque, niente aiuti ai commercianti e agli agricoltori della ex zona rossa di Caldari. E questo, a parere di Di Nardo, è un altro schiaffo, violento, agli ortonesi.

Ha rassicurato che il centrodestra continuerà a battersi affinchè nessuno venga lasciato indietro, perché ci sia, da parte pubblica, un sostegno autentico alla ripartenza, con contributi economici mirati all’aiuto di famiglie, piccole imprese, artigiani e commercianti che hanno bisogno di una spinta più forte, a partir dal settore del turismo.

Di Nardo ha concluso ringraziando i colleghi della minoranza che lo hanno indicato come membro effettivo del Comitato di Gestione delle Riserve Naturali Regionali ‘Ripari di Giobbe’ e ‘Punta Acquabella’: due aree che rappresentano un patrimonio ambientale preziosissimo per la comunità.