Messa e concerto in ricordo di Marialaura Perfetto a L’Aquila

Il 10 ottobre omaggio a quella che Goffredo Palmerini ha definito “un’assidua e stimata figura della vita culturale aquilana”

L’AQUILA – Domenica 10 ottobre, alle ore 18:30, nella Chiesa di San Silvestro, sarà celebrata una Santa Messa per ricordare Marialaura Perfetto. Seguirà un concerto del Coro “Amici del Bel Canto”, diretto dal M° Paolo Crisante, con l’Ensemble “Angelus Novus” e all’organo Isabella Crisante.

“Marialaura Perfetto Giuliani –come ricorda Goffredo Palmerini– ” è stata un’apprezzata insegnante di musica, ma soprattutto un’assidua e stimata figura della vita culturale aquilana. Negli ultimi venti anni anche con responsabilità in prima persona, da quando nel 2003 aveva raccolto, alla scomparsa del prof. Corrado Ranghi, il difficile testimone della presidenza dell’Università per la Terza Età.

Non era semplice succedere al prof. Ranghi, che aveva presieduto la prestigiosa istituzione culturale fondata nel 1982 dal sindaco dell’Aquila Tullio de Rubeis, dal presidente della Provincia Serafino Petricone e da 16 cittadini aquilani – Luigi Antenucci, Vincenzo Arista, Anna Catalano, Marcello Cicerone, Fabrizio De Matteis, Alfredo Marzi, Goffredo Palmerini, Alfredo Pasqua, Corrado Ranghi, Umberto Rosa, Eleonora Scribano, Giovambattista Santucci, Luigi Sellecchia, Angelo Tatafiore, Dario Tosone, Alberto Zoppi -, alla cui presidenza elessero il dr. Goffredo Tatozzi, già Presidente della Corte d’Appello, alla cui morte proprio il prof. Ranghi gli era succeduto”.

“Cominciò così l’entusiasmante avventura di Marialaura Perfetto alla guida dell’istituzione, durata quasi un decennio -prosegue Palmerini- Se ne fece un lusinghiero bilancio nel maggio 2012, durante la celebrazione del Trentennale, in un magnifico evento svoltosi al Ridotto del Teatro comunale, che alla relazione morale della Presidente aggiungeva un concerto corale ed una rappresentazione teatrale, due dei nuovi settori che proprio la Presidente Perfetto aveva avviato, grazie anche alla sua cultura e sensibilità musicale, motivando quei soci che palesavano un’inclinazione al canto corale e alla recitazione.

Quel trentennio di attività si connotava per l’elevato livello accademico dell’Università per la Terza Età, che aveva fatto dell’istituzione un punto di riferimento della cultura e della società aquilana. In quei primi trent’anni, per i circa 600 soci dell’ateneo, i programmi erano stati assai intensi, fitti di conferenze, eventi culturali di rilievo, lezioni con docenti prestigiosi, attinti del fecondo sistema dell’alta formazione aquilana – Università, Conservatorio di Musica, Accademie – e dal mondo delle professioni cittadino e non solo. E poi le numerose iniziative di turismo culturale, in Italia e all’estero, e le attività artistiche messe in cantiere per gli “allievi” dell’ateneo, come il Laboratorio teatrale e il Coro.

L’ultimo anno di presidenza per Marialaura fu il 2013, dopo dieci intensi e faticosi anni, pur se ella continuò a guidare l’attività del Coro “Gli Amici del Bel Canto” che lei aveva fatto nascere e che si era formato sotto la direzione del Maestro Paolo Crisante. Dell’Università per la Terza Età assunse poi la guida il prof. Bruno Marconi, la cui presidenza è stata anch’essa assai significativa e densa di iniziative. Purtroppo il terremoto del 2009, con le ferite inferte alla città, rese vani gli sforzi messi in campo da Marialaura Perfetto e, successivamente, dai presidenti che hanno raccolto la guida dell’istituzione, per reperire dalle pubbliche amministrazioni usa sede stabile da destinare all’Università per la Terza Età”.

“Si spera che questa legittima aspirazione possa avere finalmente buon esito, con l’attenzione che l’attuale Presidente dr. Giuseppe Placidi va riservando al problema, anche in considerazione dell’ingente patrimonio immobiliare passato nella disponibilità del Comune con le sostituzioni edilizie. – conclude Palmerini- Dell’intensa attività e della dedizione appassionata e generosa, il Coro del Bel Canto vuole rendere merito a Marialaura Perfetto con questo Memorial, ricordandone la gentilezza, la profonda cultura, la finezza d’animo e una mitezza pari solo alla straordinaria sua determinazione”.