Mercato coperto piazza Muzii, affidamento in concessione: c’è il bando

PESCARA – Il mercato coperto di Piazza Muzii destinato a divenire più attrattivo e funzionale grazie al bando nazionale, pubblicato ieri, per l’affidamento in concessione, la valorizzazione e l’utilizzo a fini economici di gran parte della struttura realizzata nel anni ’60. L’iniziativa è stata presentata questa mattina nel corso di una conferenza stampa cui hanno preso parte il sindaco Carlo Masci, l’assessore al Patrimonio Maria Rita Carota, la dirigente comunale di settore Federica Mansueti e l’assessore al Commercio Alfredo Cremonese. Un percorso che chiama in causa operatori commerciali e realtà imprenditoriali non solo abruzzesi per dar vita a un nuovo corso del mercato che negli ultimi anni ha sofferto della crisi generale e che oggi necessita di essere rilanciato, essendo divenuta l’area centrale oltretutto meta di visitatori in numero crescente e di attività economiche di pregio.

In sintesi il concessionario che si vedrà aggiudicare l’immobile potrà usufruirne per un periodo compreso tra i 10 e i trent’anni, garantendo però l’intervento di riqualificazione complessiva dello stabile (quindi anche della zona mercatale, attualmente in uso sul lato nord, che resterà di diretta gestione dell’amministrazione) comprendente non solo le parti in muratura perimetrali e interne, ma anche gli infissi e gli impianti elettrici e di condizionamento. Le opere minime previste che il privato dovrà garantire saranno scomputabili dai canoni di locazione per l’importo massimo di 2 milioni e 300 mila euro.

“E’ una sfida che lanciamo – ha detto questa mattina il sindaco Carlo Masci – perché il mercato ha bisogno di interventi importanti dal punto di vista economico. Il Comune punta a far sì che il binomio con il privato possa realizzare l’obiettivo di restituire al centro cittadino una struttura riqualificata, dove poter quindi ospitare attività nuove e che non rimanga per due terzi vuota come è accaduto finora. Io auspico la partecipazione di più soggetti al bando pubblico che è il frutto di quanto deliberato dal Consiglio comunale con la trasformazione degli spazi mercatali in spazi commerciali, sdemanializzando quindi tutta l’area. Un’operazione pubblico-privato che se andrà in porto ci permetterà quindi di riqualificare il mercato a costo zero per la comunità pescarese, creando le condizioni per creare nuove imprese lì dove oggi non ci sono. Vi è infatti nella situazione attuale la necessità storica di rivalorizzare gli immobili pubblici coinvolgendo risorse private ed evitando che i costi ricadano sui cittadini”.

L’immobile da valorizzare è composto da due piani fuori terra: un piano rialzato di circa 2800 metri quadrati, oltre a un’area esterna di 530 metri, e il primo piano di circa 2115 metri quadrati; la superficie commerciale massima che andrà a bando è di circa 720 metri al piano basso rialzato e di 1680 metri al piano primo. Il bando ha una scadenza fissata per la metà del mese di luglio.

“Da assessore al Patrimonio non posso che essere soddisfatta per questa operazione – ha detto Maria Rita Carota – Uno dei primi obiettivi che crediamo di poter raggiungere è naturalmente quello della valorizzazione dell’immobile ma anche del lavoro di chi vi opera. I titolari delle attività mercatali che già sono lì da molti anni e con i quali abbiamo portato avanti un’attività di ascolto, è mio auspicio possano avere da questa nuova prospettiva un’importante ricaduta positiva. Senza la sinergia con i privati è infatti difficile raggiungere risultati importanti, e oggi questa proposta è proprio il frutto di questa logica”.

L’assessore al Commercio Alfredo Cremonese ha rimarcato che “la procedura che ha portato alla pubblicazione del bando è stata davvero molto complessa. Voglio precisare che le nuove attività che potranno accedere agli spazi del mercato, una volta che avrà avuto luogo l’auspicato intervento di riqualificazione da parte del privato, saranno di altri settori merceologici e non di food and beverage, se non in maniera secondaria, perché altrimenti avremmo creato condizioni di concorrenza controproducenti. Siamo convinti che sia invece questa la formula migliore per promuovere ulteriormente quella piazza a beneficio di chi lì, nel cuore della città, è già presente e ha investito. Riguardo al bando posso solo sottolineare che, se calcolati sui trent’anni di durata, il Comune incasserebbe circa 5 milioni di canoni di locazione di cui quasi la metà rientrebbero al privato”.

“Il canone verrà stabilito sulla base delle indicazioni generali stabilite dall’Agenzia delle entrate – ha infine sottolineato la dirigente comunale Federica Mansueti – Le attività di food and beverage che già operano oggi all’interno dell’edificio verranno traslate in posizione idonea”.