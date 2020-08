Mercatino dei Bambini in via Strasburgo, ultimo appuntamento il 28 agosto

Venerdì 28 agosto ultimo evento nell’Isola dei Bambini di Amare Montesilvano mente domenica 30 agosto appuntamento con Bimbi..inBici

MONTESILVANO – Corso Strasburgo a Montesilvano ospiterà venerdì 28 agosto 2020 l’ultimo appuntamento della “22^ edizione del Mercatino dei Bambini”. Dalle ore 19 Alberto, Fabio, Anna, Alexsandro e Moussa saranno pronti a ricevere i “piccoli commercianti” che troveranno i loro “banchetti” secondo le regole di distanziamento e tutti sanificati, così da poter esporre e vendere le loro mercanzie (giocattoli usati, bici, pupazzi, carte, giochi play station, magliette con i propri idoli ecc.) naturalmente tutti muniti di mascherina obbligatoria.

“Quest’anno è stata un’edizione difficile da poter gestire per le note vicende legate al Covid ma in sinergia con il Sindaco De Martiniis e l’Assessore agli Eventi Debora Comardi siamo riusciti a trovare sempre le giuste soluzioni e ricevere i ns. ospiti in sicurezza e tranquillità ha dichiarato il Presidente di Amare Montesilvano Renato Petra”.

Domenica 30 agosto dalle ore 20,30 in Corso Straburgo chiuderemo le ns. manifestazioni con la 6^ edizione di Bimbi..inBici.. evento organizzato con la Polizia Locale di Montesilvano. Tutti i partecipanti riceveranno la “patente del ciclista” e una medaglietta ricordo che saranno consegnati dal Comandante Nicolino Casale.