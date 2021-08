Mercatino dei Bambini a Largo Venezuela il 20 agosto

MONTESILVANO – Al 5°appuntamento dell’estate 2021 tanti i bambini accompagnati dai familiari che ieri sera hanno partecipato nell’”Isola dei Bambini” al Mercatino dei Bambini di Amare Montesilvano nell’area esterna del Pala Dean Martin appositamente allestita. Tantissimi i visitatori. Tutti in regola con mascherina, distanziamento e sanificazione per una serata di “tanti e piccoli affari” tra pupazzi, carte giochi, pattini, bamboline e qualche bicicletta non più usata.

Abbiamo raggiunto anche questa settimana un risultato inaspettato “50 tavole/banchetti” vista la situazione COVID e il grande caldo. “Una serata trascorsa in grande tranquillità con tante famiglia che hanno girato tra i banchetti dei bambini”.

Prossimo appuntamento del “Mercatino dei Bambini” il 20 agosto dalle ore 19 in Largo Venezuela. Da ieri, è possibile iscriversi per la manifestazione del 29 agosto “Bimbi…in Bici” organizzata con la Polizia Locale di Montesilvano.