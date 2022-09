Memorial Luciano Candeloro 2022 a Ticchione di Alanno

ALANNO – In casa Team Caprara proseguono a ritmo sostenuto i preparativi per lo svolgimento del Memorial Luciano Candeloro. Sabato 3 settembre si torna nuovamente a gareggiare sulle strade di Ticchione di Alanno dopo l’ultimo precedente datato 14 maggio con la Classica dell’Amatore.

“Questa manifestazione – spiega Dario Di Lullo a nome del Team Caprara e del comitato CSI Pescara per il settore ciclismo – assegna il titolo regionale CSI Abruzzo e la concertiamo assieme al Team Bici…è Vita Asd, società di nuova affiliazione nel CSI presieduta da Stefania Empirio. Vogliamo ricordare un nostro tesserato con il Team Caprara ma che era amico di tutti, semplice e vero, un uomo come pochi che amava andare in bicicletta. Non mancano i ringraziamenti da fare agli sponsor La Taverna del Conte, Cantina Martelli, Stapler, Decathlon San Benedetto del Tronto, L’Oasi del Buongustaio, Conti Pubblicità e il maglificio Steva”.

Circuito di 6 chilometri nell’entroterra pescarese con dislivello di 40 metri a giro e una salita pedalabile che allungherà il gruppo verso Ticchione poi segue la discesa e un tratto di pianura ad Alanno Scalo.

Alle 14:00 la partenza per le categorie donne, master 4 di seconda serie, master 5-6-7 di prima e seconda serie con nove giri del circuito. Alle 15:45 spazio a una nuova gara con dodici giri da compiere per le categorie master 4 di prima serie, élite sport, master 1-2-3 di prima e seconda serie. Sono previste premiazioni per i primi tre di ogni categoria.