Cosenza – Chieti Calcio Femminile 1-1: cronaca, risultato e post partita

COSENZA – C’era bisogno di un segnale di ripresa per il Chieti Calcio Femminile dopo la clamorosa debacle contro il Trastevere e con il Cosenza arriva un pareggio che fa tornare, almeno in parte, un po’ di serenità fra le neroverdi. Allo stadio “Romolo Di Magro” di Taverna di Montalto finisce 1-1, un risultato sostanzialmente giusto per quanto fatto vedere in campo. Il Chieti è sempre terzo in classifica, ma ora a 6 punti dal Trastevere, vincitore del derby con la Roma, e a 16 dall’imprendibile Res Roma che viaggia sempre a punteggio pieno a quota 57.

Mister Lello Di Camillo è costretto a fare di necessità virtù: tanti gli infortuni e alcune defezioni e dunque in campo parecchie giovanissime che hanno così la grande occasione di giocare dal primo minuto. È stata una partita equilibrata e combattuta con le due squadre che si sono affrontate a viso aperto.

Primo tempo vivace, giocato a fasi alterne, ma senza grosse occasioni. Solo un paio di uscite di Falcocchia che ha così blindato la sua porta e soprattutto un clamoroso salvataggio sulla linea di Giada Di Camillo al 25′ su conclusione di una giocatrice del Cosenza, dopo il rinvio di Falcocchia.

Si va dunque al riposo sullo 0-0. Il Chieti subisce la rete del vantaggio delle padroni di casa al 4′ del secondo tempo: tutto nasce da un rinvio di Carelli, sul quale la difesa neroverde si fa trovare un po’ impreparata, ne approfitta Caputo che con un tiro sul secondo palo fa secca un’incolpevole Falcocchia.

Il Chieti reagisce e si porta con insistenza in attacco cogliendo i frutti di questa costante pressione al 39′: Di Sebastiano batte una punizione sulla sinistra servendo Carnevale che si allarga sulla destra e mette un ottimo pallone sul secondo palo dove è ben appostata Giada Di Camillo che appoggia indisturbata in rete festeggiando così al meglio il suo compleanno. Non succede più nulla fino al novantesimo e il match si chiude sull’1-1. Prossimo impegno per il Chieti il 12 marzo in casa con l’Academy Sant’Agata.

TABELLINO

COSENZA-CHIETI CALCIO FEMMINILE 1-1

Cosenza: Carelli (39′ st Gualtieri), Colavolpe, Le Piane, Gattuso, Perrotta, Mauro, Arturi, Caputo (30′ st Laurito), Paura, Freby, Tortora (43′ st Grandinetti). A disp.: Reda, Eusebio, Esposito, Domma, Leale. All.: Orlando Paola Luisa

Chieti Calcio Femminile: Falcocchia, Di Camillo Giada, Di Gesualdo, Di Sebastiano, Liberatore (39′ st Tucceri), Iannetta, Di Domenico, Carnevale, D’Intino, Barbarino (39′ st Cavallaro), Passeri. A disp.: Seravalli, De Vincentiis, Martella, Casella, Gissi. All.: Di Camillo Lello

Arbitro: Palmieri di Avellino

Reti: 4′ st Caputo, 39′ st Di Camillo Giada

IMPRESSIONI POST PARTITA DI MISTER LELLO DI CAMILLO

“Il pareggio è giusto e mi soddisfa visto che abbiamo affrontato la partita con mille problemi di organico, con tanti infortuni e molte assenze. Dopo la batosta con il Trastevere ci serviva non perdere. Ho messo tante ragazzine in campo: questo risultato serve soprattutto a loro per prendere sempre maggiore fiducia. Il punto conquistato con il Cosenza è importante perché ci permette di lavorare in maniera tranquilla durante la settimana, speriamo di riuscire a recuperare almeno un paio di giocatrici per portare un po’ più di esperienza e sicurezza alla squadra, in particolare a queste ragazze giovani che hanno bisogno di appoggio morale. È stata una settimana molto difficile fra infortuni, squalifiche e defezioni. Abbiamo perso Makulova e Esposito, Martella che dovrà effettuare sicuramente un intervento chirurgico dunque campionato finito per lei come per Giulia Di Camillo che mercoledì scorso, durante la partita con la Rappresentativa, ha subito una lesione del tendine d’Achille e dovrà stare ferma per tanto tempo con un lungo periodo di riabilitazione. Gissi non ancora è pronta per il rientro, ne avrà per altri quindici giorni”.