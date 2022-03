Memorial Enrico Ercolani a Cerratina di Pianella: ecco quando

PIANELLA – Per far fronte all’improvviso colpo di coda dell’inverno, ci si scalda a ritmo di corsa ciclistica sulle strade dell’entroterra pescarese sabato 12 marzo, giorno del Memorial Enrico Ercolani a Cerratina di Pianella.

Una manifestazione firmata Team Caprara nella regia organizzativa che non mancherà certamente di richiamare l’interesse dei cicloamatori per ricordare la figura di Enrico Ercolani venuto a mancare nel 2015, compagno di pedalate e di allenamenti della formazione attualmente presieduta da Dario Di Lullo, in collaborazione con il comitato CSI Pescara.

“In omaggio a Enrico Ercolani – spiega Dario Di Lullo – abbiamo il suo nome sulle nostre divise sociali. Enrico era un carissimo amico, cicloamatore conosciutissimo da tutti nell’ambiente. Era un velocista ed ha vinto numerose gare. Proprio ieri, 8 marzo, ricorreva il settimo anniversario dalla scomparsa. Anche se non eravamo nella stessa squadra, era praticamente uno di noi. Per sabato siamo pronti a fare la nostra parte a livello organizzativo e non può mancare un ringraziamento agli sponsor Stapler, Decathlon San Benedetto del Tronto, L’Oasi del Buongustaio, Conti Pubblicità e il maglificio Steva”.

Circuito vallonato di 10 chilometri con una salita pedalabile ma abbastanza lunga che farà la differenza verso Castellana, poi uno strappo all’uscita di Castellana che farà selezione. L’arrivo è in salita ma si transiterà solamente all’epilogo della corsa.

Alle 13:45 la partenza per le categorie donne, master 5-6-7 di prima e seconda serie (5 giri). Alle 15:30 spazio a una nuova gara con sei giri del circuito per le categorie élite sport, master 1-2-3-4 di prima e seconda serie.

COME ISCRIVERSI

La quota di iscrizione è di 15 euro, seguire la procedura per la preiscrizione al link https://forms.gle/9LTVT1gT5mnTuYRc6 con proroga fino alle 14:00 di venerdì 11 marzo, giorno della vigilia.