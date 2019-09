Match it now, giornata per la donazione in Piazza Sacro Cuore

Lattuchella: “Avis e Admo a livello nazionale, collaborano sempre con diverse iniziative nell’ottica della donazione e dell’informazione. Anche noi a livello regionale non potevamo esser da meno“

PESCARA – Ancora un appuntamento prestigioso con il supporto dell’AVIS Pescara. Sabato prossimo, 28 settembre dalle 10.30 alle ore 16.00, in Piazza Sacro Cuore a Pescara, l’autoemoteca dei volontari di Pescara e il loro personale medico saranno al fianco della manifestazione organizzata da ADMO Abruzzo (Associazione Donatori Midollo Osseo).

Una settimana di eventi per sensibilizzare la donazione del Midollo Osseo che culminerà con l’evento di sabato. Avis è sempre vicina a questo tipo di manifestazioni e, come riportato sopra, sarà presente con l’autoemoteca per permettere di effettuare i prelievi per la tipizzazione del midollo osseo. La giornata di avrà il nome di “Match it now”.

Questi eventi sono fondamentali per far conoscere e avvicinare nuove persone al mondo della donazione. Il sangue e il midollo non bastano mai e di conseguenza c’è sempre più bisogno di nuovi donatori.

Queste le dichiarazioni del Presidente dell’AVIS PESCARA, Vincenzo Lattuchella: ”Siamo sempre felici di essere d’appoggio a questo tipo di eventi. Avis e Admo a livello nazionale, collaborano sempre con diverse iniziative nell’ottica della donazione e dell’informazione. Anche noi a livello regionale non potevamo esser da meno e siamo sempre a disposizione l’una per l’altra”.

Per informazioni ci si può rivolgere alla sede dell’Avis Pescara in Corso Vittorio Emanuele II, 10, nei seguenti giorni e orari:

Lunedì e martedì dalle ore 7:30 alle 15;

Mercoledì, Giovedì e Venerdì dalle 7:30 alle 12:00 e dalle 16:00 alle 19:30

Sabato dalle 7:30 alle 12:00

Ogni ultima domenica del mese apertura straordinaria dalle 9:00 alle 12:00