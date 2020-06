Match 4.0 e Cyber 4.0 siglano un accordo di collaborazione

Secondo il Presidente di Match 4.0 Fracassi l’accordo conolida l’offerta di innovazione digitale in Abruzzo, specialmente per le pmi

PESCARA – Match4.0, il Digital Innovation Hub di Confindustria Abruzzo, ha siglato un accordo di collaborazione con “Cyber 4.0”, il Centro di Competenza Nazionale ad alta specializzazione con sede in Roma, dedicato alla Cybersecurity ed alle sue specifiche declinazioni tematiche: E-Health, Food, Automotive e Spazio.

Il Presidente di Match4.0, Marco Fracassi ha dichiarato che tale accordo consolida l’offerta di innovazione digitale dell’Abruzzo, soprattutto per le pmi che scontano un ritardo digitale maggiore, oltre a rappresentare l’ossatura del nostro sistema produttivo.

“É solo di ieri la nota di Confindustria Digital per cui risulta imprescindibile il ricorso alla transizione verso il digitale per evitare il blocco delle capacità di crescita e di progettazione per un paese più performante ed efficiente, in grado di attrarre investimenti e aprire nuove opportunità ai giovani. Grazie all’intesa tra “Match4.0” e “Cyber 4.0”, che va in quella direzione, le pmi avranno una porta di accesso alle grandi specializzazioni e tecnologie del Competence Center, un vantaggio ancora più necessario in questa Fase 3 in cui la trasformazione digitale sarà centrale per uscire da questa fase delicata per il mondo produttivo. L’attenzione alla sicurezza informatica è una garanzia di successo per i progetti digitali di tutte le aziende”.

Secondo Fracassi l’Abruzzo in questo modo recupera posizioni sul tema dell’innovazione a vantaggio anche delle eccellenze industriali in settori strategici come ad esempio l’Aerospazio, l’Automotive, la Farmaceutica, il Food, l’Ict ed altri.

L’intesa tra “Match4.0” e “Cyber 4.0” rientra all’interno delle iniziative del Piano Nazionale Impresa 4.0, che prevede una sinergia tra i Digital Innovation Hub regionali, con il ruolo di stimolare la domanda di innovazione delle imprese, rafforzarne il livello di conoscenza e di consapevolezza rispetto alle opportunità di Impresa 4.0 ed i Centri di Competenza che hanno carattere nazionale e sono dotati di elevate competenze tecnologiche.

“In particolare -ha affermato il Coordinatore del DIH Abruzzo, Lino Olivastri- Match4.0 DIH Abruzzo, svolgerà attività di sensibilizzazione nei confronti delle imprese per fornire una formazione di base sulle tecnologie 4.0, avvalendosi della competenza di CYBER 4.0 che metterà a disposizione delle imprese dimostrazioni ed attività di orientamento, anche attraverso la gestione di laboratori ed affiancamento per l’analisi dei fabbisogni digitali delle aziende interessate, individuate con il supporto di Match4.0 DIH Abruzzo”.

CYBER 4.0 è nato dalla collaborazione di un partenariato pubblico e privato al quale hanno aderito, tra gli atenei: La Sapienza, la Luiss Guido Carli, Tor Vergata, Roma Tre, l’Università della Tuscia, l’Università di Cassino, l’Università dell’Aquila; tra i centri di ricerca: il Cnr e l’Inail; e una rete di 37 imprese, con l’obiettivo di incrementare la sicurezza informatica, sostenere le imprese nella formazione di competenze in ambito Industria 4.0 e avviare progetti di innovazione, ricerca industriale e sviluppo sperimentale.