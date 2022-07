Master class di zumba in piazza del Mare a Giulianova: ecco quando

GIULIANOVA – Saranno sette, gli istruttori che domenica prossima, 3 luglio, guideranno gli amanti della zumba, in una serata che si annuncia tra le più animate e partecipate dell’estate. L’appuntamento per tutti gli appassionati della disciplina è per le 17.30 in piazza del Mare. Sarà, dicono gli organizzatori, una master class da non perdere. La zumba, il fitness che unisce ai balli caraibici la pratica classica dell’aerobica, ha riscosso, già nei mesi scorsi, un successo inaspettato, in termini di presenze, di entusiasmo e di indice di gradimento.

Foto di repertorio