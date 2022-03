Marzo in Rosa 2022, gli eventi a San Giovanni Teatino

SAN GIOVANNI TEATINO – “Non c’è solo l’8 marzo per festeggiare la donna, e soprattutto un solo giorno non può bastare per celebrarla. Per questo abbiamo voluto organizzare una serie di eventi, per tutto il mese di marzo, per parlare di sogni, passioni, coraggio, diritti, forza e fragilità dell’universo femminile. Attraverso il prendersi cura dentro e fuori di se’, percorreremo insieme un viaggio tra libri, dibattiti, convegni e iniziative in…rosa, che ci farà scoprire e vivere questo mondo femminile nella sua pienezza, alla scoperta delle sue infinite sfaccettature. Così l’assessore alla cultura Simona Cinosi ha presentato la prima edizione di “Marzo in Rosa”, che include il già conosciuto “Marzo è donna”.

“Per il mese della donna abbiamo preparato un calendario ricco di appuntamenti gratuiti – dichiara il Sindaco Giorgio Di Clemente – riconducibili ad ambiti espressivi di intervento quali la prevenzione sanitaria, il benessere, lo sport, il sociale, la creatività e la cultura. Ogni donna ha in sé un mondo, e un’unica celebrazione l’8 marzo non avrebbe reso merito a tutta questa ricchezza”.

Il programma ha inizio sabato 12 marzo con il progetto:

“Abbi cura di Te” – alberi… all’uncinetto. Avere cura e rispetto di sé è il primo passo per prendersi cura dell’altro, della natura, del mondo.

Nell’ambito del “Marzo è Donna”, sempre sabato 12 Marzo, presentazione del libro “LA MAMMINA” della scrittrice Roberta Zimei. Se il titolo può far pensare ad una storia leggera e magari tinta di rosa, in realtà il libro affronta uno dei temi più terribili dell’attualità: il femminicidio.

14,15 e 22 Marzo sarà la volta di “Donna è Salute”:

Sedute gratuite di: Pilates, Acquagym, Total Body Workout e Acquapilates a cura della SGT SPORT . (Riservato alle donne residenti a San Giovanni Teatino, numero limitato di partecipanti. Necessaria prenotazione).

Torna il “Marzo è Donna”:

Venerdì 18 Marzo con il convegno “HPV tra prevenzione e informazione. Conoscere il papilloma virus” e Venerdì 25 Marzo con la Tavola Rotonda “Non Fertili ma Fecondi”.

Conclude il calendario degli eventi il 30 Marzo la manifestazione “Ogni Bambina ha diritto” , con la consegna della “Carte dei diritti delle Bambine” ai genitori delle bimbe nate nel 2021 a San Giovanni Teatino.