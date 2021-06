Marziani dal parrucchiere a Pescara, gli scrittori ospiti dell’11 giugno

PESCARA – Venerdì 11 giugno (ore 18) secondo appuntamento con “Marziani dal parrucchiere – la letteratura dove non l’avete mai incontrata” (party show letterari). Sarà lo studio di uno tra i più apprezzati parrucchieri di Pescara “Marco Ballone_modacapelli” ad aprire le proprie porte a questo nuovo trasversale contenitore culturale, ideato da Beniamino Cardines: “Marziani, perché ci vuole un po’ di incoscienza, quella di chi non ha pregiudizi e sovrastrutture culturali e atterra dove vuole e si ferma dove vuole”.

Gli scrittori e le scrittrici ospiti del secondo appuntamento marziano saranno: Beniamino Cardines (scrittore, “Le avventure di Plastica 2/Cose molto pericolose” LFA Publisher, Napoli), Almanacca (scrittrice, “Angelo da battaglia” La Ragnatela Edizioni, Roma), Simona Novacco (poetessa, “Guerra bambina” Edizioni La Gru, Padova), Filippo Guidi (scrittore, “28320. Il ragazzo che urlava al silenzio” Masciulli Edizioni, Catignano).

Beniamino Cardines (ideatore): “Ripartire per incontrare e ricreare contatti reali. Vogliamo portare la cultura letteraria ovunque sia possibile, quindi perché no dal parrucchiere? Stiamo uscendo da un lungo periodo di isolamento e chiusura anche interiore, abbiamo tutti bisogno di ritrovare la socialità alla base di ogni comunità umana. Attraverso la letteratura diffusa e partecipata, vogliamo ricostruire il contatto interrotto dalle misure anticontagio. Cerchiamo la possibilità di riallacciare relazioni, di riavvicinare il pubblico dei lettori e non solo. In questa difficile e delicata fase di ripresa, siamo convinti che tutto il mondo della cultura e in modo particolare la letteratura, possano giocare un ruolo di grandissima importanza e con una forte ricaduta sociale. C’è da rimboccarsi le maniche a tutti i livelli, avendo come obiettivo unico il bene comune”.

Programma “Marziani dal parrucchiere”

Venerdì 4 giugno: Rosetta Clissa – Caterina Franchetta – Barbara De Filippis – Andrea Verrocchio

Venerdì 11 giugno: Beniamino Cardines – Almanacca – Simona Novacco – Filippo Guidi

Venerdì 18 giugno: Manuela Di Dalmazi – Lucia Magistro – MariaRosaria Trovarelli – Valeria Masciantonio

Tutti gli incontri si terranno presso:

Marco Ballone modacapelli Strada della Bonifica 140 Pescara

Info Marziani: 339.5223285