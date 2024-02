Martinsicuro, sistema di videosorveglianza: arriva il finanziamento statale

MARTINSICURO – 34 nuove videocamere entreranno in servizio per l’estate prossima e si andranno ad aggiungere alle 20 già operative. Il nuovo sistema di videosorveglianza è stato finanziato con fondi del Ministero degli Interni e con risorse del Comune di Martinsicuro.

Nel dicembre 2022 l’ente, infatti, con la collaborazione della polizia locale, aveva presentato un progetto in ambito sicurezza che prevedeva proprio il potenziamento del sistema di telecamere pubbliche ed è quindi arrivata la nota ufficiale del prefetto Fabrizio Stelo, che ha comunicato l’ammissione dell’ente al finanziamento.

“Sono state ben 2000 le richieste presentate da altrettanti enti – le parole di un soddisfatto Ilario Capece, consigliere con delega alla sicurezza – il nostro Comune si è classificato al 203° posto. L’importo totale del progetto è di €61.214,25, composto da €36.683,50 provenienti dal finanziamento del Ministero degli Interni e €24.557,75 sono le risorse impiegate da parte del Comune di Martinsicuro.

Sappiamo che il lavoro sul tema della sicurezza da portare avanti è importante, Come consigliere comunale con delega alla Sicurezza e a nome di tutta l’Amministrazione, posso garantire l’impegno e la costanza nel farlo. Dopo il presidio della Polizia, questo è un altro importante tassello.

Confidiamo molto sul valore aggiunto che apporta la videosorveglianza, oltre a rappresentare un sistema di controllo diffuso che costituisce un deterrente, ad oggi, è uno strumento determinante di supporto all’attività di indagine delle forze dell’ordine. Nel mese scorso è stato effettuato un primo sopralluogo, da parte della ditta incaricata, per rendere operativo il nuovo sistema per l’estate 2024”.

Di seguito le 17 zone della città interessate dalle nuove installazioni. Ogni zona verrà dotata di due videocamere che garantiranno la copertura ottimale dell’intera intersezione:

– Via Ticino / Via Salinello

– Lung. Europa / Via Marco Polo

– Lung. Europa / Via dei Pioppi

– Via Roma / Via Gorizia

– Via Bolzano / Via Trento

– Via Roma / Via Molise

– Stazione FS

* Via Roma / Via dei Castani

* Via Roma / Via Franchi

* Via Roma / Via Magenta

* Ponte di Legno

* Via Roma / Via Filzi

* Via Roma / Via de Pinedo

* Chiesa di Villa Rosa

* Lung. Italia / Via Capri

* Lung. Italia / Via Filzi

* Via Roma / Via Capri