Manoppello, nuovi fondi per la messa in sicurezza frana di via Boccaccio

Il Comune destina 100mila euro di risorse proprie per completare i lavori per il consolidamento idrogeologico già ultimati per oltre 600mila euro

MANOPPELLO – Grazie ad un investimento del Comune che interverrà con fondi propri, per 100 mila euro di risorse, saranno completati i lavori di messa in sicurezza e consolidamento della frana di via Boccaccio a Manoppello.

Sull’area, abitata da diverse famiglie, si è già intervenuto per mitigare il rischio idrogeologico di parte del versante orientale del centro storico che ha permesso anche un ampliamento della sede stradale grazie a 621mila euro di fondi della Regione Abruzzo.

“Con questo ulteriore investimento, deliberato in giunta alcune settimane fa – ha spiegato il primo cittadino Giorgio De Luca – il Comune interviene con fondi propri per la sistemazione definitiva di via Boccaccio. I lavori per un importo di 100 mila euro complessivi, prevedono il posizionamento di una ringhiera a protezione, la sistemazione del fondo stradale e di una piccola area ad adibire a piazzetta ed altri piccoli interventi di miglioria”.