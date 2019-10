Martinsicuro, presentazione dell’Antologia “Con il SenNo di poi – Storie di donne”

L’iniziativa ha l’obiettivo di sensibilizzare sull’importanza della prevenzione, anche attraverso la condivisione delle esperienze di donne

MARTINSICURO (TE) – Lunedì 28 ottobre, a partire dalle ore 20:30 presso la Sala Consiliare del Comune di Martinsicuro si svolgerà la presentazione dell’antologia di racconti “Con il SENnO di poi – Storie di Donne”, a cura di Anna Di Paolantonio, che riunisce racconti di autori vari. L’evento è stato realizzato dalla locale Commissione Pari Opportunità con l’alto patrocinio della Regione Abruzzo, della Provincia di Teramo, del Comune di Martinsicuro e della Cpo provinciale in collaborazione con l’Associazione “Bon Ton” e con l’Artemia Nova Editrice.

Il mese di ottobre è il mese della prevenzione del tumore al seno, per questo la Commissione Pari Opportunità di Martinsicuro, in collaborazione con l’Associazione “Bon Ton”, ha deciso di organizzare questa iniziativa socio-letteraria che ha l’obiettivo di sensibilizzare e informare sull’importanza della prevenzione, anche attraverso la condivisione empatica ed emotiva delle esperienze e dei vissuti personali di alcune donne che hanno lottato contro il tumore al seno, e che raccontano in modi differenti la loro personale battaglia” sottolinea la Presidente della Cpo truentina, Giorgia Di Biagio.

La serata, che verrà presentata dalla Presidente dell’Associazione Culturale “Bon Ton”, Anna Di Paolantonio, sarà aperta dal saluto del Presidente del Consiglio Comunale di Martinsicuro, Emma Zarroli, a seguire gli interventi del chirurgo e senologo Maurizio Brucchi, del giornalista Antonio D’Amore, dell’editore Maria Teresa Orsini, del membro della Giuria Graziella Cordone, e della psicologa e Presidente della locale Cpo Giorgia Di Biagio. Infine ci sarà la testimonianza diretta di Sonia Di Giuseppe.

Nel corso della presentazione del libro ci saranno le letture a cura delle autrici Sara Palladini e Alessandra Bucci; gli interventi musicali di Lorenza Mastrilli e Luca Strappelli (etoile Marzia Flamminii) e la mostra fotografica a tea a cura dei fotografi Erika Scorrano e Luca Gianfelice.

“Il valore aggiunto di questa iniziativa è, a mio avviso, il particolare taglio emotivo che la connota, un taglio diretto e coinvolgente, capace di arrivare dritto alle coscienze. A questo aspetto più “caldo e diretto”, poco mediato, che trae la forza dal racconto personale delle donne si affianca un aspetto più medico-scientifico, che da una lettura più razionale ma comunque utile e necessaria a questo argomento, grazie alla presenza del Dott. Brucchi, medico senologo impegnato nella lotta contro il tumore al seno che metterà a disposizione del pubblico le proprie conoscenze e le proprie esperienze in questo campo per supportare l’iniziativa” conclude la Presidente della Commissione Pari Opportunità di Martinsicuro. “Sarà quindi una serata coinvolgente ed emozionante, che lascerà il segno, perché l’informazione, quando è accompagnata da una qualsiasi mobilitazione emotiva, ha sempre un impatto maggiore sulle persone. E questo evento riesce a parlare e trasmettere il messaggio dell’importanza della prevenzione in modo forte, potente e radicato”.