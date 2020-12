Martinsicuro, presentata la manovra di bilancio di fine anno 2020

MARTINSICURO – “Presentata e varata in occasione del Consiglio Comunale del 30 novembre la manovra di bilancio di fine anno per un valore complessivo di circa 680.000 Euro. Una manovra frutto di un’intensa attività di programmazione finanziaria grazie alla quale oggi possiamo dire di aver reso disponibili per la Città nuove fonti di entrata, con le quali avremo la possibilità di migliorarla nel presente e negli anni a venire.

Tra queste, significativa è quella relativa all’Imposta di Soggiorno, che ha prodotto in questo primo anno di introduzione un incasso di circa 128.000 Euro e grazie alla quale potremo garantire un sensibile miglioramento dell’offerta turistica della nostra Città, attraverso interventi di promozione e con l’utilizzo della stessa, quale strumento di finanziamento per la riqualificazione del nostro lungomare.

Una riqualificazione che è già iniziata con l’attuale cantiere aperto a Martinsicuro centro e che proseguirà sugli altri tratti nel prossimo futuro.

All’imposta di soggiorno si aggiungono: la risoluzione della tematica del debito Ruzzo con la transazione che ne è scaturita, che ha fatto entrare nelle casse del Comune la cifra di ulteriori 83.000 Euro (corrispondenti a una rata semestrale del piano di rientro) e l’avanzo di gestione ottenuto con lo scorso rendiconto, per un importo di Euro 69.000 circa, portando le risorse proprie che saremo in grado di mettere a disposizione della Città, alla somma complessiva di 281.000 Euro.

Soldi questi, ottenuti grazie al lavoro costante di programmazione e controllo della nostra gestione finanziaria iniziato tre anni fa. Un lavoro che oggi in un periodo più che mai difficile, fa vedere i suoi frutti concreti e rappresenta e rappresenterà un determinante fattore di ripresa e di sviluppo.

A questi importi si aggiunge poi la complessiva somma di circa 400.000 Euro frutto di entrate di provenienza regionale e statale, che portano il totale ai sopra menzionati 680.000 Euro. Siamo già al lavoro per la prossima manovra di Bilancio 2021. Una manovra attraverso la quale predisporremo ulteriori misure per mettere a disposizione le risorse che sono fondamentali per continuare sulla strada del miglioramento della nostra Città, obiettivo che sin dal primo giorno abbiamo posto al centro dell’azione di questa amministrazione” è questa la nota di Alduino Tommolini, Assessore Bilancio e Finanze del Comune di Martinsicuro.